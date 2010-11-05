پرونده نقض حقوق ایرانیان در آمریکا؛ از توهین هالیوودی تا زندان و شکنجه

اینطور که پیداست آمریکا تنها حقوق اقلیت های نژادی از جمله سرخ پوستان و سیاه پوستان و یا اقلیت های مذهبی از جمله مسلمانان و یا فرقه های دینی را نقض نمی کند. نقض حقوق بشر در این کشور به ویژه نقض حقوق مهاجران و از جمله اتباع کشورهایی که کاخ سفید با آنها تنش های سیاسی دارد به یک "پروسه سیستماتیک" تبدیل شده است.

بی شک در این بین نقض حقوق شهروندان ایرانی در آمریکا یکی از مشکلاتی است که در چند دهه اخیر به ویژه پس از انقلاب اسلامی سال1357 در ایران به عنوان یک اقدام روزمره مطرح بوده است. برای نمونه بسیاری از شهروندانی که تاکنون موفق به کسب تابعیت و شهروندی آمریکا نشده اند برای زندگی در این کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

نقض حقوق ایرانیان و ایرانی تبارها در آمریکا را می توان در چند حوزه بررسی کرد.

ادعای نقض قوانین تحریمی

بازداشت ایرانی ها به اتهام واهی نقض قوانین تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از موارد شایع در پروسه نقض سیستماتیک حقوق شهروندان ایرانی در ایالات متحده آمریکا به شمار می رود.

تاکنون بسیاری از اتباع ایرانی مقیم کشورهای مختلف که عمدتا از بازرگانان صاحب نام بودند به بهانه واردات برخی اقلام به ایران تحت تعقیب قرار گرفته و در نهایت به زندان رفته اند.

"مجید کاکاوند" یکی از افرادی بود که آمریکا از دولت فرانسه درخواست کرده بود تا او را به ایالات متحده تحویل دهد. وی به اتهام به همراه داشتن قطعات نظامی و تجاری برای ارسال به ایران، جهت استرداد به مقامات آمریکایی در فرودگاه پاریس بازداشت شده بود اما در نهایت دادگاه رای به نفع وی داد.

این مهندس ایرانی با همسرش به پاریس سفر کرده بود و قصد داشت از برج ایفل و مکان های توریستی دیگر بازدید کند اما در فرودگاه توسط نیروهای امنیتی و به جرم به همراه داشتن قطعات نظامی و تجاری جهت استرداد به مقامات آمریکایی در فرودگاه بازداشت شد. نمونه های از این مورد بسیار بوده است.



یکی از آخرین نمونه ها در این حوزه "شهرزاد میرقلی‎خان" است. وی شهروند ایرانی که از سال 2007 در آمریکا زندانی است. وی تاکید بر بی‌گناهی خود اعلام کرده که در زندان آمریکا تحت شکنجه قرار گرفته است.

وی گفت: "دولت آمریکا برای انجام کار مربوط به امور دولتی از من دعوت کرد. آنان حتی برای من بلیط گرفتند ولی در فرودگاه به من دستبند زدند و زندانی‌ام کردند و به هر شکل ممکن به شکنجه من پرداختند."



میر قلی‌خان که در زمان دستگیری تنها 26 سال داشت، با اینکه مادر دو فرزند است، از 3 سال پیش تا کنون در زندان آمریکا به سر می‌برد.



آمریکا مدعی است که همسر سابق او "محمود سیف" سعی در صادرات عینک‌های دید در شب از اتریش به ایران را داشته است و این درحالی است که شهرزاد در غیاب او بازداشت و از سوی دادگاه فدرال فلوریدا محکوم به پنج سال زندان شد.

ربایش؛ شیوه جدید نقض حقوق پارسیان

یکی دیگر از شگردهای آمریکا برای نقض حقوق ایرانی ها ربودن اتباع جمهوری اسلامی ایران می باشد. آمریکا به بهانه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم، مبارزه با اشاعه تسلیحات هسته ای در جهان و غیره بسیاری از شهروندان ایرانی را ربوده و در زندان های خود نگهداری می کند.

دیپلمات ها، دانشمندان حوزه های هسته ای، بازرگانان و تجار از جمله قربانیان مطامع آمریکا و برخوردهای سیاسی این کشور بوده اند و هم اکنون نیز تعدادی از شهروندان ایرانی و دیپلمات های ایرانی در زندان های این کشور بسر می برند.

"علیرضا عسگری" مقام دفاعی سابق ایران که به طرز مشکوکی در ترکیه ربوده شد از جمله این افراد می باشد که تاکنون از وی خبری بدست نیامده است.

همچنین "شهرام امیری" تکنسین هسته ای ایران که از مکه ربوده و به آمریکا منتقل شد از دیگر موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی از سوی آمریکا با رویکرد سیاسی بوده است که در نهایت به ایران بازگردانده شد.

ربوده شدن دیپلمات های ایران در عراق، و انتقال "نصرت الله تاجیک"، سفیر سابق ایران در اردن نیز از دیگر موارد نقض حقوق شهروندان ایران می باشد.

ضمن اینکه به این موارد، موارد دیگری را از جمله بازداشت برخی از بازرگانان ایرانی در سراسر جهان از جمله در آمریکا از سوی دولت واشنگتن اشاره کرد که به بهانه مبارزه با نقض تحریم صورت گرفت است.

ادعای نقض قوانین مهاجرتی



یکی از موارد برخورد نامناسب با ایرانی ها در آمریکا مربوط به قوانین مهاجرتی بوده است که این موضوع به ویژه در دوران نخستین انقلاب اسلامی ایران شایع و مرسوم بوده است.

در آن دوره از تاریخ بسیاری از ایرانیان مهاجر از زمان ورود به آمریکا تا زمانی که بتوانند پرونده ای را در اداره مهاجرت این کشور باز کنند با قوانین تبعیض آمیز بسیار روبرو بودند و با عنایت به ماهیت مهاجر بودن این افراد به هیچ وجه نمی توانستند حقوق نقض شده خود را در محاکم رسمی پیگیری کنند.

همچنین بسیاری از ایرانیان که به سرمایه کافی طی آن سالها وارد ایالات متحده می شدند با تبعیض های بسیار فاحشی روبرو می شد.

سرمایه گذاری در ایالت هایی که دولت فدرال تعیین می کرد یکی از این نوع نقض حقوق بوده است. ایالت های مورد نظر دولت فدرال برای سرمایه گذاری اتباع خارجی بویژه ایرانی ها به هیچ وجه تضمینی برای برگشت سرمایه آنها نداشت و عمدتاً از ایالت های پر خطر و با ریسک بالای سرمایه گذاری بشمار می رفت.

هالیوود در خدمت ایران هراسی

یکی از شگردهای آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران و جامعه ایرانی مقیم این کشور تولید فیلم های با مضمون های ضد ایرانی است. این فیلم ها علاوه بر فشارهای روانی بر جامعه ایرانی به برخی تعصبات در جامع آمریکا علیه آنها هم دامن می زند و در واقع جامعه ایرانی مقیم این کشور را در جمع قریب به 3 میلیونی خود زندانی و محبوس می کند بطوری که نقض حقوق آنها آسان و سهل می شود.

تاریخ و تمدن یک کشور پشتوانه ای است که تمام فرهنگ و هویت یک کشور را نشان می دهد. ایران نیز که از تمدنی چند هزار ساله برخوردار است، چه قبل از اسلام و چه بعد از آن همواره به عنوان یکی از محوری ترین کشورها در عرصه های جهانی مطرح بوده است. ولی هیچ گاه در سینما به معرفی این تمدن عظیم نپرداخته ایم و این در حالی است که تاریخ چند صد ساله غرب بواسطه سینمای خود بارها به شکلی غلو آمیز به رخ کشیده شده است. البته هالیوود به این نیز بسنده نکرده و با ترسیم تاریخی دروغین از ایران سعی نموده است تمدن هزار ساله ایران را زیر سوال ببرد از جمله این فیلم ها می توان به فیلم‌های "اسکندر"، "شاهزاده ایرانی" و فیلم "300" اشاره کرد.



صحنه ای از فیلم 300



فیلم اسکندر به با وجود اینکه کارگردان آن "الیور استون" است که به مخالفت با سیاست های آمریکا مشهور است، اما با این وجود بسیاری از واقعیت ها را در فیلم خود نادیده گرفت؛ از جمله آتش زدن تخت جمشید توسط اسکندر. در آخر فیلم "شاهزاده ایرانی" نیز با وجود اینکه سعی شده است تجربه 300 تکرار نشود، ولی همه منتقدین به این موضوع اذعان کردند که فیلم نمایی عربی و غربی از ایران نشان می دهد. البته هالیوود همچنان تعابیر خود را در فیلم ها بکار می برد و آن را آنطور که دوست دارد برای مخاطب ناآگاه غربی به نمایش می کذارد؛ نمایشی که کمترین شباهت را به ایران باستان دارد. به عنوان نمونه پوشش زنها در فیلم است که کاملاً به شکل غربی است، در حالی که طبق نمونه های باستانی که یافت شده است، زنها در ایران باستان نیز از پوشش کاملی برخوردار بودند.



اما فیلمی که بسیاری از ایرانیان داخل و خارج را ناراحت کرد، فیلم موهن 300 بود که واکنش بسیاری از ایرانیان را به همراه داشت، که البته برادران وارنر تهیه کننده این فیلم از این موقعیت نیز استفاده کرد و به تبلیغ "300" پرداخت.

هالیوود البته به این تعداد از فیلم های برای ترویج ایران هراسی بسنده نکرده و بارها و هر ساله چنین فیلم هایی را تولید کرده که بدترین آن "بدون دخترم هرگز" بود که پس از پخش این فیلم به اذعان ایرانیان مقیم ایالات متحده حتی آن طیف ایرانی هایی که با آمریکا و سیاست های این کشور سمپاتی دارند، دیدگاههای شهروندان این کشور نسبت به ایرانی ها به طرز چشمگیری منفی شد.



خبرنگاران ایرانی قشری همیشه محروم در آمریکا



چگونگی برخورد آمریکا با خبرنگاران ایرانی، جای تامل دارد چرا که تا امروز کلیه خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب در کشور آمریکا تنها به عنوان نماینده خبری در مقر سازمان ملل اجازه ورود داشته و هرگز مجوز خروج از محدوده 17 مایلی نیویورک و عزیمت به سایر نقاط آمریکا را نداشته ­اند.



در تمام این سالها از مصاحبه با مقامات آمریکائی و تهیه گزارش ساده از آن کشور محروم بوده­اند. "حسین دهباشی" یکی از خبرنگاران و مستند سازان صدا و سیما شرح برخورد دولت آمریکا با وی (در حالیکه کارت خبرنگاری­اش توسط وزارت خارجه آمریکا صادر شده بود) را اینگونه تعریف می­کند: "پس از 10 ساعت بازداشت، بازجویی و بازرسی و گرسنگی با دست و پایی زنجیر شــده تــا پــای صندلی هواپیما با چنان تحقیری از فرودگاه "­دالس" شهر واشنگتن برگردانده شدم که خاطره آن هنوز آزارم می دهد".



جالب­ تر آنکه خبرنگاران ایرانی نه تنها کارت معتبری ندارند که حتی ویزایشان تعمداً با کد "C" که مختص سفر کوتاه مدت خدمه کشتی­ها و هواپیماهاست صادر شده و بنابراین حق داشتن هرگونه کارت اعتباری، اجاره خانه یا از خرید تلفن همراه محرومند و سرانجام به واسطه قوانین تحریم آمریکا علیه کشورمان حتی واریز حقوق و هزینه های کار و زندگی ایشان از طریق ایران قانوناً جرم محسوب می شود.



این وضعیت در حالی است که هم اکنون بسیار از خبرنگاران آمریکایی که سالیانه به بیش از 200 نفر از رسانه‌های مختلف روادید خبرنگاری از ایران می گیرند، آزادانه در ایران به فعالیت مشغول هستند و به راحتی می توانند با هماهنگی های مختصر در تمام نقاط ایران آزادانه به تهیه گزارش مشغول شودند.



این نکته در حالی است که تاکنون هیچ خبرنگاری نتوانسته با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو ترتیب دهد و این در حالی است که خبرنگاران آمریکایی بارها و به راحتی رؤسای جمهوری اسلامی را در مقابل دوربین های خود داشته اند.



غرقی، نوباوه و .... خبرنگارانی هستند که خاطرات خوشی از دوره خدمتشان در آمریکا و برخوردهای نیروهای امینتی این کشور با رسانه های ایران ندارند.



"مرتضی غرقی" خبرنگار واحد مرکزی خبر در نیویورک (مقر سازمان ملل) درباره محدودیت‌های موجود برای فعالیت خبرنگاران ایرانی در آمریکا می گوید: دولت آمریکا باید ویزای "آی" که ویزای خبرنگاری است به ما می‌داد در حالیکه این کشور ویزای "C2" داده است. در حالیکه در ایران به خبرنگاران آمریکایی ویزای "آی" داده می شود و آنها قادرند با این ویزا به هر جای ایران که بخواهند بروند و با هر مقامی که خواستند ملاقات و گفتگو کنند؛ در حالی که ما با توجه به ویزایی که داریم در روی گذرنامه ما قید شده است که بیشتر از 25 مایل نمی‌توانیم از محل اقامت خود دور شویم و در همین محدوده هم به دلیل عدم برخورداری از کارت خبرنگاری و مجوز نمی‌توانیم به درستی کار خبری انجام دهیم.

پدیده زندانیان و درخواست ها و پاسخ ها



برخی شهروندان آمریکایی و خیلی از شهروندان ایرانی در زندان های دوطرف بوده اند و هنوز هم وجود دارند، اما نکته ای که در این بین قابل تامل است رفتار انسانی با این زندانیان به عنوان انسان هایی که از حقوق اساسی خود برخوردار هستند می باشد.

برای تببین این موضوع به نمونه ای که اخیراً رخ داده اشاره می کنیم.

در پی زندانی شدن سه شهروند آمریکایی که در پوشش کوهنورد وارد ایران شده بوده تبلیغاتی عظیم برای آزادی آنها از سوی رسانه های غربی صورت گرفت. در نهایت مادران این سه کوهنورد درخواست سفر به ایران و دیدار با زندانیان را کردند که با پاسخ مثبت جمهوری اسلامی روبرو شدند.

با وجودی که مادران این سه زندانی با آغوش باز از سوی مقام های ایران پذیرایی شده و با فرزندان خود و همچنین بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهوری دیدار کردند، اما چنین حرکتی از سوی طرف مقابل صورت نگرفته حتی رئیس جمهوری آمریکا به درخواست های مشابه از سوی طرف های ایرانی که بستگانی در زندان های این کشور دارند پاسخی هم نداده است.

یک نمونه دیگر

مادر شهرزاد میر قلی‌خان، از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است برای آزادی دخترش اقدام کند. "بلقیس روشن" دوشنبه (10 آبان) در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت از باراک اوباما می‌خواهد شهرزاد را که سه سال اخیر را در شرایط سخت زندان گذرانده است، آزاد کند.

گفتنی است که دو دختر شهرزاد میر قلی‌خان پیش از آزادی "سارا امیلی شورد" که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی در بازداشت بود، با وی دیدار کرده بودند.



جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 شهریور، سارا شورد را که به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران دستگیر شده بود، با قرار وثیقه 500 هزار دلاری آزاد کرد.



سه تبعه آمریکایی با نام‌های "سارا شورد" 31 ساله، "شان مایکل بوئر" و "جاشوا فلیکس فاتال" 27 ساله، در مرداد ماه 1388 (ژوئیه 2009) در مناطق کوهستانی استان کردستان، به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران دستگیر شدند.



تهران در حالی سارا امیلی شورد را با قرار وثیقه‎ ای 500 هزار دلاری آزاد کرد که دولت آمریکا تاکنون چندین ایرانی را دستگیر و برای آنچه نقض تحریم‌های واشنگتن علیه ایران می‎نامد، زندانی کرده است.



بر خلاف رفتار خشن نیروهای آمریکایی با ایرانیان بازداشت شده در آمریکا، با شهروندان آمریکایی زندانی در ایران با وجود این واقعیت که آنان در معرض اتهاماتی بسیار جدی بودند، به خوبی رفتار شده است.



دولت ایران همچنین بر مبنای اصول انسانی و مبانی اسلامی، با درخواست مادران بازداشت ‌شدگان موافقت کرد و به آنان اجازه داد تا با سفر به ایران با فرزندان خود دیدار کنند اما رئیس جمهوری آمریکا تاکنون نه تنها اقدامی برای بهبود برخورد ماموران آمریکایی با ایرانی ها نکرده بلکه به درخواست ها برای دیدار با خود را هم بی پاسخ گذاشته است.