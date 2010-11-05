روابط با ایران را حفظ می کنیم/ گسترش روابط استراتژیک در آمریکای لاتین

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیلما روسف" در اولین گفتگوی بین المللی خود با شبکه خبری سی ان ان از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: برزیل روابط خود با ایران را همیشه و برای اهداف صلح آمیز حفظ می کند.

وی افزود: جنگ تنها روش برای حل درگیریهای بین المللی نیست و برزیل هیچ گاه خود را درگیر جنگ نخواهد کرد.

دیلما روسف با اشاره به نقش کشورش در امور بین المللی گفت: برزیل به صورتی کاملا هدفمند از برقراری صلح در خاورمیانه حمایت می کند.

رئیس جمهوری جدید برزیل در ادامه به افزایش همکاریها در میان کشورهای آمریکای لاتین و گسترش روابط استراتژیک در منطقه اشاره کرد.

دیلما روسف در رابطه با پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری برزیل گفت: انتخاب من نقطه عطفی است نه به این دلیل که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم، بلکه به این دلیل که این انتخاب نشان دهنده پروسه ای است که در آن زنان برزیلی به طور فزاینده نسبت به نقش خود در عرصه سیاست هوشیار هستند.

"دیلما روسف" یکشنبه گذشته پس از پیروزی بر رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نخستین رئیس جمهور زن برزیل انتخاب شد.

روسف در دور دوم توانست با کسب حدود ‪56‬ درصد آرا انتخابات بر رقیبش "خوزه سرا" پیروز شود.