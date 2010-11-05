تشریح ماهیت جنگ ‌نرم/ شورایعالی انقلاب ‌فرهنگی قرارگاه مقابله با جنگ ‌نرم

ماهیت جنگ نرم تشریح شود/ تعمیق باورهای دینی ضرورت مقابله با جنگ نرم

جواد آرین منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با مقابله با جنگ نرم گفت: اولین اقدامی که باید در این زمینه انجام پذیرد بیان یا تبیین جنگ نرم برای آحاد مردم و تشریح تفاوتهای آن با جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: پس از تبیین این تفاوتها و تشریح ماهیت جنگ نرم باید راهکارهای مقابله با جنگ نرم و ظرافتهای این جنگ برای مردم روشن شود.

آرین منش با اشاره به اینکه درک این واقعیت ضرورت جدی جامعه است گفت: آز آنجا که این جنگ ملموس نیست، قابل رؤیت نیست و به شکل بسیاری ظریف با بهره گیری از رسانه ها و جاذبه های هنری صورت می گیرد و درک آن دشواری بوده و ممکن است قربانیان زیادی از میان نسل جوان جامعه داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جنگ نرم نیازمند درک صحیح و بسیج نیروها و امکانات است گفت: همچنان که در جنگ نظامی همه آحاد مردم احساس مسئولیت کرده و با تمام وجود به مقابله با جنگ نظامی پرداختند، جنگ نرم و فرهنگی نیز نیازمند هوشمندی، آگاهی و مشارکت آحاد مردم، نهادهای عمومی و روحانیت و نهادهای فرهنگی است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که جنگ نرم دارای ابزارهای فرهنگی است نهادهای فرهنگی رسالتهای سنگین ترین برای مقابله با آن برعهده دارند.

وی اضافه کرد: تبیین مفاهیم اسلامی و تعمیق مبانی دینی، ایجاد خودباوری ، رفع مشکلات اقتصادی ، برطرف کردن ناهنجاری های اجتماعی می توان مارا در مقابله با جنگ نرم به موفقیت برساند.



مقابله با جنگ نرم نیازمند ابزارهای روز است/ راه‌اندازی شبکه مجازی قرآن

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مقابله با جنگ نرم براساس تأکیدات مقام معظم رهبری گفت: براساس شرایط روز شکل هجمه های دشمن تغییر می کند. زمانی جنگ نظامی بود و دشمن در آن طرف خط و ما این طرف خط ایستاده بودیم. امروزه با تغییر شرایط دشمن با استفاده از ابزارهای نوین، اینترنت و شبکه های ماهواره ای و گروهکها و دست نشانده ها این جنگ نرم را در پیش گرفته است.

وی افزود: برای مقابله با روشهای جدید دشمن که در جنگ نرم کاربرد دارد باید روشها و راهکارهای خود را به روز کرده، از ابراز روز استفاده کنیم.

قره شیخلو با تأکید بر اینکه باید با شیوه دشمنان با آنها مقابله کنیم، گفت: اگر برنامه ریزی و کارشناسی صحیحی در این رابطه داشته باشیم می توانیم خود، حمله را در پیش بگیریم. ضرورتی ندارد که ما در انتظار حمله باشیم تا بتوانیم پاسخ آن را بدهیم و به صورت انفعالی عمل کنیم.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم تأکید کرد: اصلی ترین راهکار مقابله با جنگ نرم این است که افراد کارشناس و متخصص در این عرصه برنامه ریزی و تولید محتوا کنند و بر همان اساس به پیش روند.

وی اظهار داشت: در عرصه قرآنی تلاش می کنیم بحث استفاده از شبکه مجازی را بعنوان موضوع مورد نیاز روز و از ابزارهای روز تقویت کنیم تا بتوانیم از این ابزار در عرصه قرآن استفاده بهینه کرده، محتوا را غنی تر و موضوع قرآن را در شبکه مجازی توسعه دهیم.

مهدی قره شیخلو در رابطه با طرح سازمان دارالقرآن در رابطه با مقابله با جنگ نرم گفت: با برگزاری جلسات کارشناسی طرحی در این رابطه با محوریت توسعه طرح سایت تلاوت را در سازمان دارالقرآن به تصویب رسانده ایم. در این شبکه مجازی گروه های مختلف آموزشی، پژوهشی، علمی و هنری درنظر گرفته شده تا بتوانیم در یک فاز زمان بندی شده این شبکه را به نوعی راه اندازی کنیم که فعالیت آن منحصر به فرد باشد. براساس این طرح هرکس هر نیازی که به موضوعات قرآنی در بخشهای مختلف دارد می تواند از این شبکه مجازی استفاده کند.

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال گروه های مختلف این شبکه مجازی راه اندازی شود . براساس اظهارات رئیس سازمان دارالقرآن انتظار می رود این گروه ها بتوانند محتوای خوبی برای این مجموعه آماده کنند. همچنین قرار است از نظر ظاهری این سایت به نوعی طراحی شود که جذابیت بصری را نیز دربرگیرد.



جهان تشنه معنویت است/ عرضه اسلام عطش جهانیان را رفع می‌کند

حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم مقابله با جنگ نرم گفت: در جهان فعلی جبهه های جدیدی به وجود آمده و گروه های مختلفی در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. ما به عنوان حافظان دین مقدس اسلام در برابر خود گروه های مختلفی مشاهده می کنیم، از این رو باید امکانات جدیدی فراهم کنیم تا با ابزار مدرن و جدید بتوانیم از کیان و مکتب خود دفاع و آن را به طور روشن به دنیا معرفی کنیم.

وی افزود: شرایطی که امروز به وجود آمده هم از نظر چالشها و هم فرصتهای موجود بی سابقه است. یکی از این چالشها و فرصتها امکان ارتباط با نقاط دور و نزدیک جهان است. ایجاد ارتباط در قرون گذشته نیازمند حرکت فیزیکی بوده است اما امروز می توان با استفاده از فضای مجازی وارد تمام مناطق دور افتاده شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: آنها که در جبهه مخالف ما قرار گرفته نیز چنین امکاناتی در دسترس دارند و می توانند به همین سادگی تا اعماق مناطق دور افتاده ما در تمام اقشار و طبقات جامعه نفوذ یافته و همه ایده ها، تشکیکها و تردیدها، تهمتها و افتراهای خود را در سطح وسیع منتشر کنند. در نتیجه هم از نظر چالشها و هم فرصتها زمینه های جدید در دنیا به وجود آمده است.

حجت الاسلام اختری تصریح کرد: مقام معظم رهبری که همواره صلابت، شجاعت و درایت خود را نشان داده با تیزبینی، دقت نظر و آینده نگری خود از سالیان قبل همواره وضعیت جدید را اعلام روشن و تأکید کرده اند که یکی از آنها مسئله تهاجم فرهنگی بود که بیش از بیست سال قبل از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

اختری افزود: ایشان فرمودند دشمنان ما با همه ابزار خود در همه زمینه های فرهنگی به ما حمله می کنند، ازاین رو مقام معظم رهبیر در همان زمان هشدار دادند که باید در این سو نیز این جبهه قوی به وجود آید تا در برابر این هجوم فرهنگی غرب مجهز و آماده بشویم تا بتوانیم توان خود را ابراز کنیم.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری همواره آمادگی از نظر محتوایی و مضامین را مورد تأکید قرار داده اند و امروز حقیقتی است که در دنیا شاهد آن هستیم که جهان تشنه معنویت و دین است. معارف اسلامی، معارف دینی و ارتباط با خداوند متعال امروز در جهان به طور گسترده ای رونق یافته است. ملتهایی که غرق در مادیت بودند، جوانان اساتید و حتی گروه ها و احزاب که غرق در مسائل مادی بودند، امروز به علت بن بستی که برای آنها به وجود آمده و پوچی که از آن مکاتب و ایده های خود برایشان مانده از تمام ایده ها و اهداف خود رویگردان شده و همه آنها به سمت معنویت، دین ، خدا و غیب روی آورده اند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به اینکه تشنگی معنویت در جهان فرصتی است که امروز به وجود آمده گفت: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده اند باید در این جهان تشنه که اقشار مختلف مردم در اندیشه فراگیری هستند معارف عالی انسانی، مضامین انسان ساز دین را که پاسخگوی تمام نیازمندیهای بشر امروز و آینده هست را ارائه کنیم.

اختری گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین امروز تأکید می کنند که حوزه های علمیه شیعه در سراسر دنیا باید متحول شوند و با تمام امکانات به میدان آیند و از تمام ابزارها استفاده کنند و بهترین ابزار نیز ابزار نرم است تا از آن در این جنگ نرم استفاده شود و جبهه ای مستحکم و عقلانی در مقابل تمام ایده های پوچ و مادی عرضه کنیم.



شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه مقابله با جنگ نرم

حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئله جنگ نرم، جنگ رسانه ای برای تسلط بر افکار عمومی و ایجاد یک جریان اجتماعی ، ولو یک جریان سطحی است. به طور قطعی جنگ نرم موفق نمی شود در اندیشه ها را به صورت کلان و زیربنایی تغییر و تحول ایجاد کند اما می تواند یک موج فکری و جریان ظاهری اجتماعی ایجاد کند.

موسوی هوایی تأکید کرد: در جنگ نرمی که علیه ما راه افتاده جبهه مخالف نتوانسته از نظر خبری ما را تحریم کند بلکه مجبور شده علیه ما دست به اقداماتی زده و تلاش کند اندیشه ها و افکار را نسبت به ما تغییر دهند و از آنجا که نمی توانند اندیشه ها را در عمق تغییر دهند افکار عمومی را دستکاری و آن را به بازی می گیرند.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اگر رسانه ها ابزار جنگ نرم هستند به طور قطع ابزار مقابله با آن نیز رسانه تلقی می شوند. اگر آنها با زیر مجموعه ای از اولیای شیطان کار می کنند ما به طور قطع باید با زیر مجموعه ای از اولیای خدا کار کنیم. به همین معنا هرکسی که معتقد به پروردگار متعال است و یا به دین اسلام و یا یک دین الهی اعتقا دارد این امر را باید مورد توجه قرار دهد.

وی تصریح کرد: رسانه ها بزرگترین ابزار در مقابله با جنگ نرم هستند و مدیریت استراتژیک رسانه ای به این معنا که فرماندهی و قرارگاه جنگ نرم که قاعدتا باید شورای عالی انقلاب فرهنگی درکشور ما باشد باید به مثابه یک میز جنگ وضعیت را بررسی کنند. مقام معظم رهبری در دیدار خود با دانشگاهیان در ماه مبارک رمضان سه مرتبه فرمودند که ما درحال جنگیم. این امر یک واقعیتی است که اگر ما آن را جدی نگیریم، تلاشهای دشمنان نتیجه می دهد .

وی در رابطه با کارکردهای جنگ نرم و رسانه در رابطه با سفر اخیر مقام معظم رهبری به قم گفت : آنها از هیچ تلاشی برای تخریب چهره رهبری، قم و مراجع و جدایی مراجع از رهبری، جدایی قم و طلبه ها از رهبری فروگذار نکردند. درحالی که به هیچ کدام اعتقاد ندارند اما برای جدایی آنها تلاش می کنند. رسانه های بیگانه با رویکردها منفی روی این قضیه کار کرده اند. این امر مصداق جنگ نرم است.

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: این جمله امیرالمؤمنین در این رابطه مصداق دارد. حضرت علی (ع) می فرمایند: در جبهه باطل افراد محکم کار می کنند، ما در جبهه حق باید محکم کار کنیم. اگر نمی توانیم استراتژی تعریف کنیم باید به سراغ افرادی برویم که می توانند استراتژی تعریف کنند. جبهه مقابل ما یک حرکت حساب شده صهیونیستی است که نه به مسیحیت و نه به یهودیت معتقد است.



رسانه اسلحه مقابله با دشمن در جنگ نرم است

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس موسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ نرم گفت: در جنگ نرم آنچه که مهم است نحوه اطلاعات، محتوای آن و شیوه عرضه این اطلاعات است.

وی افزود: برای مقابله با جنگ نرم باید محتوای اطلاعات دشمنان را شناسایی کرده و به تناسب اطلاعاتی که عرضه می‌شود، داده‌های مناسبی که پاسخگوی آن اطلاعات است عرضه کنیم، البته در این پاسخگویی باید مخاطب را به خوبی بشناسیم و به زبانی سخن بگوییم که برای مخاطب مفهوم باشد.

آیت الله هادوی تهرانی با اشاره به ضرورت شناسایی نقاط ضعف فکری و محتوایی دشمن برای حمله در جنگ نرم گفت: باید اطلاعات در جنگ نرم به زبانی مطرح شود که برای دشمنان قابل فهم باشد.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تأکید کرد: به طور قطع در قبال چنین حمله‌ای آنها نیز عکس‌العملی نشان می‌دهند که اشراف ما نسبت به اطلاعاتی که از سوی آنها عرضه می‌شود امکان مقابله به مثل ما را با آن فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: جنگ نرم، جنگ در محدوده ایده‌ها و عقیده‌ها و اطلاعات است و نه میدان نظامی و جنگهای سیاسی است و با توجه به این ویژگی که جنگ نرم که یک فضای فکری عقیدتی و فرهنگی است، ابزارهای آن نیز از همین ویژگی ها برخوردار است و به تناسب این که دشمن از چه ابزارهایی استفاده می‌کند ما هم از ابزارهای مناسب استفاده کنیم.

دکتر هادوی تهرانی همچنین گفت: مسئله مهم در این رابطه عمق اطلاعات و اشراف ما بر وضعیت فکری و فرهنگی دشمن است. رکن بعدی مسئله عرضه اطلاعات است که به بحث رسانه، ابزارهای ارتباطی و زبانی است که ما برای این ارتباط استفاده می‌کنیم.

وی رسانه را ابزاری توصیف کرد که برای انتقال اطلاعات به کار گرفته می‌شود و نقش آنها در جنگ نرم به منزله اسلحه در جنگهای متعارف است.

آیت الله هادوی تهرانی اظهار داشت: اگر رسانه توانایی این را داشته باشد که نقاط ضعف دشمن را شناسایی کرده، به آن نقاط حمله مناسب کند و امکان نفوذ داشته باشد در مقابله جنگ نرم پیروز شده‌ایم در غیر این صورت در این میدان موفق نخواهیم بود.