رفتارهای ترافیکی را باید محله به محله به شهروندان آموزش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در خصوص تاثیرگذاری این آموزشها تاکید کرد: به موازات برگزاری این نمایشگاه که گام مهمی در جهت آشنایی مردم با رفتارهای درست ترافیکی است، باید این گونه رفتارها را به سطح محلات برده و محله به محله به شهروندان آموزش دهیم.

وی مدارس را از جمله نهادهایی دانست که اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در آنها تاثیرگذاری بالایی دارد و افزود: آموزش به دانش آموزان می‌تواند اهداف مورد نظر مدیران شهری در مدیریت هر چه بهتر ترافیک را در بازه زمانی کوتاه محقق سازد.

دبیر با تاکید بر این که در فرآیند تصمیم‌سازی ترافیک ناگزیر به دخالت شهروندان هستیم و مردم باید مشارکت جدی و معنادار در مدیریت ترافیک داشته باشند، اظهار کرد: بر این اساس استمرار اقداماتی مانند برگزاری نمایشگاه می‌تواند بهترین ابزار برای تحقق این هدف باشد.

وی برگزاری این نمایشگاه که ورود مردم به حوزه تصمیم‌سازی ترافیک را شعار خود قرار داده، در راستای تغییر رویکرد مدیریت شهری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی دانست و گفت: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به بهترین شکل این رویکرد را با برگزاری نمایشگاه اجرایی کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: نمایشگاه ترافیک از حیث آموزش شهروندی در ابعاد گسترده یک اقدام مدبرانه است که جای تقدیر و تشکر دارد.