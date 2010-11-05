ترمیناتور در نبرد با هرزنامه نویس روس! / کاهش 20 درصدی هرزنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد شگفت انگیز پیامهای هرزنامه (اسپم) که هر روز ارسال می شوند برابر با حدود 90 درصد از مجموع ایمیلهای جهانی است.

این در حالی است که در یکماه اخیر تعداد این نامه های الکترونیکی ناخواسته از 250 میلیارد به 200 میلیارد کاهش یافته است.

این کاهش 20 درصدی کم و بیش به دلیل ملاقاتهای دوجانبه تجاری میان "دیمیتری مدودوف" رئیس جمهور روسیه و آرنولد شوارتزینگر فرماندار کالیفرنیا و قهرمان سابق سری فیلمهای "ترمیناتور" است.

پس از آنکه رئیس جمهور روسیه در ماه ژوئن از سیلیکون ولی دیدار کرد فرماندار کالیفرنیا نیز 10 اکتبر گذشته به مسکو سفر کرد.

به این ترتیب دو هفته قبل از سفر آرنولد به روسیه و به عنوان یک نشان خوشامدگویی به "ترمیناتور"، مقامات مسکو شرکتی به نام SpamIt.com را تعطیل کردند.

این شرکت به ریاست "ایگور گوسف" یکی از موتورهای اصلی ارسال "هرزنامه" در دنیا به شمار می رود. این جوان 31 ساله روس یک شبکه سازماندهی شده برای ارسال هرزنامه های ویژه تبلیغات دارو را اراده می کند. هدف این شرکت ارسال ایمیلهای ناخواسته به آمریکا و اروپا است.

در این خصوص "آندری نیکیشین"، مهندس شرکت امنیت انفورماتیکی کسپراسکای توضیح داد: "نه تنها سرورهای جهانی به طور روزانه حجم وسعیی از هرزنامه ها و نامه های غیرقانونی را مسدود می کنند بلکه هریک از شرکتهای کوچک در سراسر دنیا نیز سالانه دهها هزار یورو برای محافظت دربرابر هجوم ایمیلهای آلوده و یا مزاحم هزینه می کنند."

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، 27 سپتامبر پلیس روسیه به طور ناگهانی شرکت SpamIt con را تعطیل کرد که نتیجه آن منجر به کاهش فوری 50 میلیارد هرزنامه در روز شد.

شرکت "ایگور گوسف" به گروهی از سارقان انفورماتیکی برای ارسال ایمیلهای تبلیغاتی محصولات دارویی (بدون در اختیار داشتن لیسانس فروش این داروها) حقوق می داد. این گردش مالی غیرقانونی در مدت سه سال و نیم فعالیت حداقل برابر با 120 میلیون دلار بوده است.

تحقیقات پلیس مسکو از 21 سپتامبر گذشته آغاز شد و همان زمان آپارتمان "گوسوف" تفتیش شد اما "وادیم کلوسوف"، وکیل این هرزنامه نویس روس به رویترز گفت: "این تفتیش آپارتمان ارتباطی با فعالیتهای موکل من نداشت."

به این ترتیب به مناسبت بازدید "آرنولد شوارتزی" از مسکو که همراه با گروهی از نمایندگان شرکتهای کالیفرنیایی به ویژه بسیاری از شرکتهای "های- تک" در سیلیکون ولی انجام شد دولت روسیه برای اولین بار تصمیم گرفت با صنعت بومی هرزنامه نویسی مقابله کند.

به اعتقاد شرکت کسپراسکای، روسیه در حال حاضر رتبه پنجم هرزنامه نویسی در دنیا را در اختیار دارد.

در حقیقت، هدف اصلی"مدودوف" در پاکسازی اعتبار آنلاین از دست رفته این کشور و حرکت برای رسیدن به غرب، رشد صنایع وابسته به اینترنت در روسیه است.

این در حالی است که تا پیش از این، بر روی فعالیتهای غیرقانونی هرزنامه نویسان و جرائم انفورماتیکی به طور داوطلبانه ای سرپوش گذاشته می شد.

در توضیح این مسئله نسخه روسی نیوزوویک با انتشار گزارشی نشان داد که میان هکرهای امپراتوری این میلیونر روس و حملات انفورماتیکی که در سال 2008 در گرجستان انجام شد ارتباط وجود دارد، باوجود این، دولت روسیه چشمان خود را بر روی هر دو این فعالیتهای جنایتکارانه بست.