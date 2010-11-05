فضانوردان آراء خود را به زمین می تابانند/ اخذ رای از ارتفاع 354 کیلومتری!

گزارش خبرگزاری مهر، فضانوردان آمریکایی که مقیم پایگاه هیوستون هستند و سه فضانورد ساکن ایستگاه فضایی، "داگلاس ویلاک"، "شانون واکر" و "اسکات کلی" این فرصت را دارند تا از ارتفاع 354 کیلومتری از زمین در انتخابات محلی ایالات خود شرکت کنند.

ناسا به منظور همراهی با فضانوردان برای مشارکت در فعالیتهای سیاسی ایالاتی که در آن سکونت دارند، با مقامات ایالتی هماهنگی هایی انجام داد تا فضانوردان بتوانند از فضا در رای گیری شرکت کنند، برگه های رای گیری نیز از قبل توسط مقامات ایالتی آماده شده و در زمان تعیین شده به شکل پرتو به سوی ایستگاه تابانده می شوند.

فضانوردان آمریکایی از سال 1997 و پس از تصویب قانونی توانستند از فضا در انتخابات شرکت کنند. اولین آمریکایی که از فضا در انتخابات شرکت کرد "دیوید ولف" نام داشت که در سال 1997 در ایستگاه میر زندگی می کرد.

برای اینکه در میان برنامه ریزی فشرده فضانوردان، زمانی مناسب برای حضور در انتخابات به وجود آید، برگه های رای از هفته گذشته آماده شدند. زمانی که فضانوردان رای خود را به ثبت برسانند برگه های رای دوباره به زمین تابانده خواهند شد تا توسط مقامات ایالتی در میان دیگر آرا شمارش شوند.

ایستگاه فضایی بین المللی در دهمین سالگرد فعالیت خود علاوه بر اینکه به ستاد انتخاباتی میان دوره ای آمریکا تبدیل شده در انتظار فضاپیمای کهنه کار ناسا نیز بسر می برد که به همراه 6 فضانورد و برای انجام ماموریتی 11 روزه عازم ایستگاه است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، آخرین پرواز شاتل دیسکاوری، سی و نهمین و آخرین پرواز دیسکاوری و همچنین صد و سی و سومین ماموریت شاتلهای ناسا برای ساعت 3:52 عصر سوم نوامبر برنامه ریزی شده است.