  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

سازمان هواشناسی:

سه روز آینده هوای کشور گرم می شود

سه روز آینده هوای کشور گرم می شود

سازمان هواشناسی کشور برای سه روز آینده روند افزایش نسبی دما پیش بینی و اعلام کرد: بعد از چند روز بارندگی جوی آرام بر اغلب نقاط کشور حاکم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعه آخرین داده های آماری و تحلیلهای روزانه سازمان هواشناسی، در سه روز آینده اغلب مناطق کشور جوی آرام و بدون تنش در پیش دارند و دمای هوا نیز افزایش خواهد یافت.

به عقیده کارشناسان سازمان هوشناسی کشور بعد از چند روز بارش باران و برف در ارتفاعات و افت محسوس دما بازگشت هوای گرم و افزایش چهار درجه ای هوا بعد از روز جمعه کمی غیر منتظره به نظر می رسد.

همچنین بر اساس داده های هواشناسی پیش بینی می شود، نیمه غربی دریای خلیج فارس در طول امروز (جمعه ) و فردا( شنبه) مواج باشد.

هوای پایتخت نیز در سه روز آینده صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود. بیشنه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده به ترتیب 18 و هشت درجه سانتی گراد است.

کد مطلب 1185238

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها