سه روز آینده هوای کشور گرم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مطالعه آخرین داده های آماری و تحلیلهای روزانه سازمان هواشناسی، در سه روز آینده اغلب مناطق کشور جوی آرام و بدون تنش در پیش دارند و دمای هوا نیز افزایش خواهد یافت.

به عقیده کارشناسان سازمان هوشناسی کشور بعد از چند روز بارش باران و برف در ارتفاعات و افت محسوس دما بازگشت هوای گرم و افزایش چهار درجه ای هوا بعد از روز جمعه کمی غیر منتظره به نظر می رسد.



همچنین بر اساس داده های هواشناسی پیش بینی می شود، نیمه غربی دریای خلیج فارس در طول امروز (جمعه ) و فردا( شنبه) مواج باشد.



هوای پایتخت نیز در سه روز آینده صاف و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود. بیشنه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده به ترتیب 18 و هشت درجه سانتی گراد است.