نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در مالزی/ ورود بدون کنکور و انتخاب 3 روش تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر، در کشور مالزی تحصیل در مقطع دکتری بسته به نوع رشته بین 2 تا 5 سال طول می‌کشد. در این کشور دانشجویان برای ورود به مقطع دکتری نیاز به گذراندن هیچ گونه آزمون ورودی ندارند و تنها با توجه به سوابق تحصیلی دوره کارشناسی ارشد ارزیابی می‌شوند.

در دانشگاههای مالزی دوره دکتری در سه بخش مختلف ارائه می‌شود که این بخشها با توجه به دانشگاه انتخاب شده توسط دانشجو متفاوت است یعنی ممکن است رشته های مختلف تنها در بخشهای خاصی ارائه شوند.

دوره دکتری در سه بخش: فقط کلاس ((By Course، کلاس و پایان نامه (Course and Dissertation) و فقط پایان نامه (Thesis Only) برگزار می‌شود. بطور مثال در دانشگاه مالایا و پوترا تمامی رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در هر سه بخش ارائه می شود که هیئت علمی هر دانشکده در هر دانشگاه یکی از این سه روش را جهت ارائه رشته مورد نظر انتخاب کرده و دانشجو ملزم به گذراندن دوره به شکل تعیین شده خواهد بود.

در حالت "فقط کلاس" دانشجو باید تعداد خاصی واحد درسی تئوری و عملی را گذرانده و در پایان تحصیلات تحقیق مرتبط با رشته خود را تکمیل و به عنوان پایان نامه به استاد مربوطه ارائه کند. تفاوت این حالت با حالتهای دیگر در آن است که این پایان نامه به صورت رسمی دفاع نمی شود و اتمام تحصیلات به این شکل سریعتر از انواع دیگر است.

در حالت "کلاس و پایان نامه" که در واقع کامل ترین شکل دوره دکتری است، دانشجو باید پس از گذراندن یک سری واحد درسی و همچنین ارائه پروژه پژوهشی به عنوان پایان نامه در پایان دوره تحصیلی در جلسه دفاعیه از پروژه خود دفاع کند.

در حالت آخر یا همان "فقط پایان نامه" دانشجو باید در طول دوره تحصیلی طرح تحقیق یا همان پروپوزال را به استاد مربوطه ارائه دهد. دانشجویان این دوره باید با ارائه مدارک مناسب، داشتن معدل بالا در دوره کارشناسی ارشد و سابقه کار پژوهشی به دانشگاه ثابت کنند که از پیشینه علمی قوی برخوردار بوده و نیازی به گذراندن واحدهای درسی ندارند. بنابراین در پایان دوره با دفاع از پایان نامه خود موفق به اخذ مدرک معتبر خواهند شد.

ضمنا‌ در بعضی‌ از دانشگاههای ‌مالزی دانشجویان ممتاز و با معدل‌First Class Honours می‌توانند بعد از دوره کارشناسی ارشد حالت آخر را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنند اما در این‌ حالت‌ هم دفاع‌ موفقیت ‌آمیز از پایان‌ نامه‌ پژوهشی شرط‌ اعطای مدرک دکتری است.