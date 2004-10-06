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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۱

مصوبه هاي جديد شوراي گسترش آموزش عالي اعلام شد

شوراي گسترش آموزش عالي موافقت خود را با شركت دارندگان مدرك سطح دو حوزه در آزمون ورودي كارشناسي ارشد كليه رشته هاي علوم انساني مشروط به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشي پس از پذيرش اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از وزارت علوم تحقيقات و فناوري اين شورا همچنين با ارتقاي مركز پژوهشي محيط زيست و توسعه پايدار به پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار وابسته به سازمان حفظ محيط زيست موافقت كرده و موافقت اصولي دو ساله با ايجاد گروه پژوهش تالابها در آن پژوهشكده را اعلام كرد.

موافقت شورا همچنين در مورد مراكز زير اعلام شد : موافقت قطعي با ايجاد پژوهشكده خانواده با گروههاي پژوهشي  مسائل بنيادي و عمومي خانواده ؛ خانواده با نيازهاي ويژه ؛ بهداشت خانواده در دانشگاه شهيد بهشتي . موافقت قطعي با ايجاد گروه پژوهشي سيستم هاي ارتباطي و امنيت اطلاعات در دانشگاه اصفهان. موافقت قطعي با ايجاد مركز اطلاعات بين المللي با گروههاي پژوهشي حقوق و سازمانهاي بين المللي ؛ مطالعات منطقه اي ؛ و مطالعات صلح در دانشگاه تهران. موافقت با ايجاد مركز فارسان وابسته به دانشگاه پيام نور. موافقت قطعي  با ايجاد دانشكده الهيات و معارف اسلامي در دانشگاه الزهرا(س). موافقت قطعي با ارتقاي دانشكده كشاورزي گنبد به مجتمع آموزش عالي گنبد وابسته به دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. موافقت قطعي با انفكاك شاخه شمالي دانشگاه شهيد چمران اهواز و ارتقاء آن به مجتمع آموزش عالي جندي شاپور.

 

 

کد مطلب 118524

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