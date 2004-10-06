مصوبه هاي جديد شوراي گسترش آموزش عالي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از وزارت علوم تحقيقات و فناوري اين شورا همچنين با ارتقاي مركز پژوهشي محيط زيست و توسعه پايدار به پژوهشكده محيط زيست و توسعه پايدار وابسته به سازمان حفظ محيط زيست موافقت كرده و موافقت اصولي دو ساله با ايجاد گروه پژوهش تالابها در آن پژوهشكده را اعلام كرد.

موافقت شورا همچنين در مورد مراكز زير اعلام شد : موافقت قطعي با ايجاد پژوهشكده خانواده با گروههاي پژوهشي مسائل بنيادي و عمومي خانواده ؛ خانواده با نيازهاي ويژه ؛ بهداشت خانواده در دانشگاه شهيد بهشتي . موافقت قطعي با ايجاد گروه پژوهشي سيستم هاي ارتباطي و امنيت اطلاعات در دانشگاه اصفهان. موافقت قطعي با ايجاد مركز اطلاعات بين المللي با گروههاي پژوهشي حقوق و سازمانهاي بين المللي ؛ مطالعات منطقه اي ؛ و مطالعات صلح در دانشگاه تهران. موافقت با ايجاد مركز فارسان وابسته به دانشگاه پيام نور. موافقت قطعي با ايجاد دانشكده الهيات و معارف اسلامي در دانشگاه الزهرا(س). موافقت قطعي با ارتقاي دانشكده كشاورزي گنبد به مجتمع آموزش عالي گنبد وابسته به دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. موافقت قطعي با انفكاك شاخه شمالي دانشگاه شهيد چمران اهواز و ارتقاء آن به مجتمع آموزش عالي جندي شاپور.