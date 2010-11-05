به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو در این نشست با اشاره به نگاه ویژه دولت به ورزش کشور گفت: تخصیص اعتبارات این بخش و نیز پیشرفت های عمرانی و ورزشی در کشور برابر با پنجاه سال گذشته بوده است.

وی افزود: تمام مشکلات ورزش کشور مشکل اعتباری نیست و تامین زیر ساخت ها و حل معضلات علاوه بر اعتبارات، همدلی و همکاری همه دست اندرکاران ورزش را می طلبد.

سعیدلو با اشاره به اینکه یکی از عوامل رشد و توسعه زیرساخت های ورزش، دیپلماسی ورزشی است خاطرنشان کرد: ورزش می تواند بخش زیادی از مشکلات یک کشور را به ویژه در سطوح بین المللی به نوعی برطرف کند. ورزش ما برای پیشرفت نیازمند تعامل و حضور در میادین و سازمان‌های بین المللی و جهانی است.

وی اظهار داشت: در طول یکسال گذشته ورزشکاران کشورمان در بیش از پنجاه رویداد ورزشی مهم صاحب مقام شده اند که نزدیک به 18 رویداد آن برای نخستین بار رخ داده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به توسعه زیرساخت های ورزشی در خراسان شمالی نیز گفت: با تخصیص60 میلیارد تومان دیگر برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه ساخت و همچنین طرح های مصوب ورزشی و استفاده بهینه از امکانات، توسعه ورزش در خراسان شمالی در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.