تعاونگران به رئیس جمهور نامه نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکتها و اتحادیه های تعاونی سراسر کشور با ارسال نامه ای به رئیس جمهور حمایت خود را از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقابله با تحریم های خارجی اعلام کردند.

اتاق تعاون ایران، شرکتها و اتحادیه های تعاونی سراسری با صدور بیانیه ای با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توانایی مردم ایران برای بی اثر کردن تحریم های ناجوانمردانه دولتهای زورگو با برنامه ریزی جهت افزایش بهره وری، تولیدات صادرات محور، مدیریت واردات و تعامل با بنگاههای اقتصادی کشورهای مختلف، برعزم جدی خود برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کردند.

متن نامه تعاونگران

در این نامه آمده است: تعاونگران با همت مضاعف، کار مضاعف تحریمها را به فرصت تبدیل خواهند کرد. کلام تاریخی و به یادگار مانده بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند همچنان در گوش جهانیان طنین انداز است. خلف صالح آن عزیز سفرکرده نیز سکان کشتی ایران اسلامی را با اعلام دور زدن تمامی تحریمها و توطئه ها به ساحل موفقیت رهنمون است.

آنجا که مقام عظمای ولایت بر تولید صادرات محور، مدیریت واردات و افزایش بهره وری به عنوان مولفه های کم اثرکردن تحریمها تاکید می ورزند حجت بر آحاد مردم به ویژه فعالان اقتصادی تمام می شود که دوره دفاع مقدسی دیگر در پیش است.

در این نامه می خوانیم: اتاق تعاون به نمایندگی از تعاونگران عرصه فعالیتهای اقتصادی به عنوان پیش قراولان مشارکت و حضور حقیقی مردم در اداره امور اقتصادی، با بهره مندی از فضای ایجاد شده قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرفیتها و مزیتهای منحصر بفرد خویش و در آستانه اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانه ها و همگام با شرکتهای تعاونی، اتحادیه های تعاونی، اتاقهای تعاون کشور و سایر بنگاه‌های اقتصادی تمام مساعی خویش را برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در دورزدن تحریم به کار برده و یکصدا اعلام می کنیم.

در پایان این نامه تصریح شده است: همانگونه که در طی 30 سال گذشته به اثبات رسیده است، در مقطع کنونی نیز به دست قشر عظیم و متعهد تعاونگران عزیز تحریم بی اثر خواهد شد و ملت بزرگوار ایران در کنار دولت و مجلس محترم توطئه های نخ نما شده دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی کرده و با وحدت و همدلی شعار ما می توانیم را به صورت کامل محقق خواهند ساخت.