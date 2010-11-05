به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "خیابان‌های آرام" با پیوستن نیکی کریمی در کشور ارمنستان ادامه دارد. او در این فیلم نقش خبرنگاری را بر عهده دارد که در یک روز کاری خود با حوادثی در سطح شهر روبه رو می‌شود.

حسن معجونی، محمدرضا فروتن و لعیا زنگه دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند. حبیب رضایی مسئولیت انتخاب بازیگران و بازیگردانی را برعهده دارد و رضا داودنژاد، آفاق میرقاسمی ، پارمیدا شوقی، طلا پربها، زهرا طاهری منش، سوگل غلا طیان، اصغر ضرابی، هستی محمائی، پیام امیرعبد‌الهیان، بتول ابراهیمیان، بهنام نوباوه وطن، حسن کریمخان زند و محسن رمضانی دیگر بازیگران "خیابان های آرام" هستند.

این فیلم بر اساس فیلمنامه‌ای از کامبوزیا پرتویی جلوی دوربین علی محمد قاسمی رفته و فیلمبرداری آن به شکل کامل در کشور ارمنستان انجام می‌شود. مجری طرح این فیلم محمدصادق آذین است و مدیریت تولید آن را آناهید آباد بر عهده دارد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علی محمد قاسمی، فیلمبردار دوم: علی تبریزی، مدیر صدا برداری: مهران ملکوتی، طراح صحنه و لباس: مشکین مهرگان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سید جمال سید حاتمی، تدوین: بهرام دهقانی، طراح گریم: مجید اسکندری، جلوه‌های ویژه: عباس شوقی، جلوه‌های ویژه بصری: هدیش بیگدلی شاملو، مدیر تدارکات: محمد یمینی، منشی صحنه: راحله پروین نیا، عکاس: زهرا تبریزی، دستیاران کارگردان: مهدی توکلی و عادل معصومیان، مشاور رسانه‌ای: وحید سعیدی، دستیاران اول فیلمبردار: سید مهدی حسینی و محمد رسولی، گروه فیلمبرداری: محمد رحیمی، مهدی صادقی و مختارپور عادل، دستیار صدابردار: اشکان فتاحی، گروه گریم: محمد کلاهدوز و مرضیه صفا، دستیار اول صحنه و لباس: رضا دین محمدی، مدیر صحنه: مسعود صدری، دستیار دکور: محمد امین سماک، دستیار لباس: صوفیا شکری، هماهنگی تولید: سیدمحمد حامد رضوی، جانشین تولید: آندرانیک خچومیان، دستیاران تدارکات: مهرداد زحمتکش، محمدحیدر قلی، دستیاران تدوین: رضا شیروانی و سیاوش ترازند، سینه موبیل: محمدحسین پیروی، محصول موسسه فرهنگی هنری سیمای مهر.