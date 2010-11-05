به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید ابرهیمیان درباره این کتاب گفت: در واقع این کتاب اولین کتابی است که درباره نقد کمدی‌های اولیه شکسپیر نه تنها در ایران بلکه در جهان منتشر می شود که در این کتاب کمدی‌های اولیه شکسپیر و نوع نگاه او از جنبه‌های سیاسی، فلسفی، اخلاقی، مذهبی و موضوعاتی همچون زنان بررسی می شود.

این مترجم و منتقد درباره اهمیت کمدی‌های اولیه شکسپیر گفت: در واقع کمدی‌های بعدی شکسپیر همگی از همین کمدی‌های اولیه الهام می گیرند و از طرفی نوع نگاهی که او به مسائل داشته به خوبی در این کمدی‌ها نمایان است.

ابراهیمیان افزود: همچنین از طریق همین کمدی ها می توان به ویژگی های زبان شناختی و روانشناختی و ایماژها و تصویرها‌یی‌هایی که او دارد و المان‌های اساسی شکسپیر را از کمدی‌های آغازین تا تراژدی‌ها و آثار تاریخی پی گرفت.

وی درباره این کمدی‌ها گفت: در این کتاب شش کمدی اولیه شکسپیر همچون "دو نجیب‌زاده ورونا"، "رام کردن زن سرکش" ، "تاجر ونیزی" و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

قرار است این کتاب در آینده نزدیک توسط انتشارات سوره مهر وارد بازار کتاب شود.

