  1. هنر
  2. سایر
۱۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

"نقدی بر کمدی‌های اولیه شکسپیر" ترجمه شد

"نقدی بر کمدی‌های اولیه شکسپیر" ترجمه شد

کتاب "نقدی بر کمدی‌های اولیه شکسپیر" نوشته درک تراورسی با ترجمه فرشید ابراهیمیان منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید ابرهیمیان درباره این کتاب گفت: در واقع این کتاب اولین کتابی است که درباره نقد کمدی‌های اولیه شکسپیر نه تنها در ایران بلکه در جهان منتشر می شود که در این کتاب کمدی‌های اولیه شکسپیر و نوع نگاه او از جنبه‌های سیاسی، فلسفی، اخلاقی، مذهبی و موضوعاتی همچون زنان بررسی می شود.
 
این مترجم و منتقد درباره اهمیت کمدی‌های اولیه شکسپیر گفت: در واقع کمدی‌های بعدی شکسپیر همگی از همین کمدی‌های اولیه الهام می گیرند و از طرفی نوع نگاهی که او به مسائل داشته به خوبی در این کمدی‌ها نمایان است.
 
ابراهیمیان  افزود: همچنین از طریق همین کمدی ها می توان به ویژگی های زبان شناختی و روانشناختی و ایماژها و تصویرها‌یی‌هایی که او دارد و المان‌های اساسی شکسپیر را از کمدی‌های آغازین تا تراژدی‌ها و آثار تاریخی پی  گرفت.
 
وی درباره این کمدی‌ها گفت: در این کتاب شش کمدی اولیه شکسپیر همچون "دو نجیب‌زاده ورونا"، "رام کردن زن سرکش" ، "تاجر ونیزی" و ... مورد بررسی قرار گرفته است.
 
قرار است این کتاب در آینده نزدیک توسط انتشارات سوره مهر وارد بازار کتاب شود.
 
کد مطلب 1185277

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها