گزارشي از سفر دوره اي خاتمي به افريقا و سوريه

به گزارش سرويس سياسي مهر، حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهور از 11 مهرماه سفر دوره اي خود را در پاسخ به دعوت رسمي عبدالعزير بوتفليقه و عمر البشير روساي جمهور الجزاير و سودان و سلطان قابوس پادشاه عمان آغاز كرد.

رييس جمهور در اين سفر 6 روزه ، ضمن ديدار با مقامات عالي رتبه الجزاير ، سودان و عمان در خصوص راهكارهاي توسعه مناسبات دوجانبه در همه زمينه ها و گسترش همكاريهاي تهران با كشور هاي عربي و اسلامي و نيز راه هاي حل مسائل دنياي اسلام در چارچوب سازمان هاي منطقه اي نظير سازمان كنفرانس اسلامي مذاكره و تبادل نظر كرد.

خاتمي در الجزاير مورد استقبال رسمي رئيس جمهور اين كشور قرار گرفت، وي در جريان اين سفر از موزه مجاهد شهر الجزيره بازديد كرد، همچنين روساي جمهوري اسلامي ايران و الجزاير روز شنبه در شهر الجزيره با امضاى پنج سند همكارى، بر توسعه و گسترش مناسبات و همكاريهاى دو كشور تاكيد كردند.

مذاكرات مشترك هيات هاي بلند پايه دو كشور ايران و الجزاير نيز در اين سفر تشكيل شد كه خاتمي در اين مذاكرات تصريح كرد: همكارى نزديك بين ايران و الجزاير ضمن حفظ منافع دو كشور ، به نفع صلح و پيشرفت جهانى و مبتنى بر خير و صلاح است. وي متذكرشد: ايران و الجزاير همواره مخالف جنگ ، اشغال و ترور بوده و همچنان براين موضع پافشارى مي كنند.

رئيس جمهورالجزاير نيز ديدگاههاى دو كشور را در بسيارى از موضوعات منطقه اى و بين المللى مشترك خواند و بر لزوم گسترش همكاريهاى دوجانبه با هدف ارتقاى روابط تا بالاترين سطح ، تاكيد كرد.

رييس جمهور در ضيافت شام رييس جمهورى الجزاير گفت: در خلال ساليان تحريم جائرانه از سوى برخى كشورهاى غربى، در بسيارى از زمينه ها به خود اتكايى رسيده ايم و آماده ايم تا تجارب ذى قيمت خود را در اين خصوص ، صادقانه در اختيار الجزاير قرار دهيم .

سفر رسمى سيد محمدخاتمى رييس جمهورى ايران به جمهورى الجزاير بازتاب وسيعى در رسانه هاى خبرى اين كشور داشت . به شكلي كه رسانه هاى خبرى الجزاير اعم از مطبوعات و راديو و تلويزيون اين كشور طى هفته گذشته با انتشار اخبار و گزارشهايى، سفر هيات بلندپايه ايران به الجزاير را گام مهمى در بهبود و گسترش هر چه بيشتر روابط تهران - الجزيره توصيف كردند، به عنوان مثال روزنامه عرب زبان البلاد چاپ الجزيره با چاپ تصوير بزرگى از خاتمى در صفحه نخست خود نوشت : با سفر خاتمى به الجزاير اختلافات تهران - الجزيره پايان يافت.

همچنين در جريان اين سفر احمد اويحيي نخست وزير الجزاير با حضور در محل اقامت رييس جمهورى اسلامى ايران با وي ديدار و گفتگو كرد كه خاتمى در اين ديدار با اشاره به اينكه بسترهاى همكارى فيمابين بوجود آمده است ، گفت : اهداف و مواضع تهران - الجزيره ، مشترك است و همكارى ما به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان اسلام است.

رئيس جمهور كشورمان همچنين در مصاحبه اي با تلويزيون دولتى الجزاير شركت كرد وبه سئوالات اين شبكه تلويزيونى در خصوص گسترش روابط دو جانبه ، جايگاه ايران در نظام بين المللى و ديدگاههاى تهران درباره مهمترين حوادث دنياى اسلام و نقش هنرمندان و زنان در جمهورى اسلامى ايران پاسخ داد.

رييس جمهورى اسلامى ايران در ادامه سفر خود به الجزاير در جمع نمايندگان مجلس ملى مردمى جمهورى دمكراتيك خلق الجزاير بارديگر بر گفت و گوى تمدن ها، ائتلاف براى صلح و پيشبرد دموكراسى تاكيد كرد.

عمار سعدانى رييس مجلس ملى مردمى الجزاير نيز با خاتمي رئيس جمهورى اسلامى ايران در الجزيره ديدار و گفت و گو كرد، همچنين نمايندگان مجلس الجزاير در اين سفر رداى شجاعت و مبارزه به رئيس جمهور كشورمان اهدا كردند، اين ردا از سوى رييس مجلس ملي الجزاير به نمايندگى ساير نمايندگان به رييس جمهورى اسلامى ايران اهدا شد.

خاتمي در ادامه سفر خود به الجزاير با حضور در جمع دانشگاهيان ، فرهيختگان و اصحاب قلم الجزاير گفت: راه به آينده روشن، تنها از معبر كوشش براى گفتگو و تلاش براى پيروزى آدميان بر گرگ ها ميسراست.

همچنين دكتراى افتخارى علوم سياسى و روابط بين المللي نيز از سوي فرهيختگان و دانشگاهيان الجزاير به سيد محمد خاتمي اعطا شد ضمن اينكه نشان عالى دانشگاه الجزاير نيز به خاتمى اهدا شد، گفتني است سخنراني رئيس جمهور در دانشگاه الجزاير به زبان عربي انجام شد.

عبدالقادر بن صالح رييس مجلس سناى الجزاير نيز به ديدار خاتمي آمد و اين سفر را پر اهميت خواند و آن را نقطه عطفى در گسترش مناسبات دو كشور دانست.

همزمان با سفر رئيس جمهور به الجزاير، مقام هاى بانكى دو كشور دو يادداشت تفاهم همكارى بانكى امضا كردند رئيس جمهور در پايان سفر خود به الجزاير مورد بدرقه رسمي رئيس جمهور اين كشور قرار گرفت و اين كشور را به مقصد سودان ترك كرد.



رئيس جمهور در سفر به سودان مورد استقبال رسمي عمرالبشير رئيس جمهور اين كشور قرار گرفت در اين سفر جمهورى اسلامى ايران و سودان با امضاى سه سند همكارى بر توسعه و گسترش همكارى دو جانبه در عرصه هاى اقتصادى، كشاورزى و بانكى تاكيد كردند.

مذاكرات رسمى هياتهاى بلند پايه ايران و سودان نيز به رياست سيد محمد خاتمى و عمرالبشير روساى جمهورى ايران و سودان دركاخ رياست جمهورى اين كشور برگزار شد كه خاتمى دراين مذاكرات با قدردانى از استقبال صميمى دولت و ملت سودان روابط دو كشور را عميق دانست و بااشاره به اهداف ، منافع و خطرات و تهديدات مشترك گفت: ما داراى اهداف مشترك ودستيابى به مردم سالارى، پيشرفت و توسعه هستيم و مي كوشيم تااين مسايل را با تكيه براسلام و آموزه هاى دينى بدست آوريم .

در ادامه اين سفر على عثمان طه معاون اول رييس جمهورى سودان با خاتمي ديدار كرد كه خاتمي در اين ديدار با بيان اينكه عزت و عظمت كشور برادر سودان عزت و عظمت ايران است از حضور دراين كشور و ديدار با مقامات و مردم سودان ابراز خرسندى كرد.

احمد ابراهيم طاه رييس مجلس سودان نيز با رئيس جمهور كشورمان ديدار كرد ضمن اينكه احمد عمر دبير كل حزب كنگره سودان نيز با حضور در محل اقامت خاتمى در خارطوم با رييس جمهورى اسلامى ايران ديدار كرد.

تعدادى ازعلماى اسلامى سودان نيز درمحل اقامت سيد محمدخاتمى در خارطوم با رييس جمهورى ايران ديدار و گفت و گو كردند. رييس جمهور همچنين در ديدار على الحلو قائم مقام و اعضاى حزب امت اسلامى سودان ، حل بسيارى از مشكلات سودان را در گرو استقرار مردم سالارى و مشاركت مردم در سرنوشت خويش دانستند.

رئيس جمهور همچنين در ديدار دبير كل حزب اتحاديه دموكراتيك سودان ، گفت : بدون شك در فضاى آزاد انتخاب مردم تعيين كننده خواهند بود و حكومت برآمده از مردم نمايندگى آنها را برعهده خواهد داشت .

رهبران طريقت سودان كه در برگيرنده بخش اعظم مسلمانان اين كشور هستند و همچنين علما و هيات نمايندگان دارفور با رييس جمهورى اسلامى ايران ديدار و گفت و گو كردند. رئيس جمهور دراين ديدار با ابراز خرسندى از وجود نشاط و فعاليت سياسى در سودان گفت : سودان كشورى بزرگ با سابقه تاريخى و ظرفيت ها و امكانات طبيعى فراوان است و بايد مردم و علماى اين كشور با كمك يكديگر ضمن رفع عقب ماندگى ها، زمينه پيشرفت سودان را فراهم كنند.

در اين سفر دانشگاه سودان به سيد "محمد خاتمى" رئيس جمهورى اسلامى ايران مدرك دكتراى افتخارى اهدا كرد و در اين مراسم رئيس دانشگاه سودان مدرك دكتراى افتخارى در رشته علوم سياسى را تقديم رئيس جمهورى اسلامى ايران كرد.



رئيس جمهور در ادامه سفر به دوره اي خود به كشورهاي عربي و آفريقايي به عمان رفت و مورد استقبال مقامات اين كشور قرار گرفت، در اين سفر مقام هاى تهران و مسقط با امضاى دو سند همكارى بر گسترش روابط فيمابين در زمينه هاى اقتصادى و گردشگرى تاكيد كردند.

رييس جمهور در ديدار سلطان قابوس پادشاه عمان برلزوم توسعه روابط ايران و عمان در زمينه هاى پتروشيمى، شيلات ، امور دفاعى ، سدسازى ، و همكاريهاى علمى وآموزشى تاكيد كرد.

همچنين شيخ عبدالله بن على القطبى، رييس مجلس شوراى عمان با حضور در محل اقامت خاتمى در مسقط با رييس جمهورى اسلامى ايران ديدار كرد، رييس جمهورى كشورمان در اين ديدار، مجلس را نماينده ملت و پيوند دهنده ميان دو كشور دانست و روابط تهران و مسقط را نمونه اى خوب از روابط ميان كشورهاى اسلامى توصيف كرد.

يوسف بن علوى، وزير امور خارجه عمان در محل اقامت خاتمي حضور يافت و با وي ديدار و گفتگو كرد؛ فهد بن محمود آل سعيد معاون نخست وزير عمان نيز با رييس جمهورى اسلامى ايران ديدار كرد، خاتمى در اين ديدار با مثبت ارزيابى كردن گسترش روابط دو كشور در چارچوب توافقهاى كميسيون مشترك دو كشور، لزوم پايه گذارى دورانى را با روابط اقتصادى بهتر ضرورى دانست.

مقبول بن على بن سلطان، وزير تجارت و صنعت عمان با خاتمى در محل اقامت وى در مسقط، ديدار كرد كه خاتمى در اين ديدار مناسبات دو كشور را مثبت ارزيابى كرد و ابراز اميدواري كرد كه اين روابط در تمامى زمينه ها بويژه در عرصه هاى فنى و اقتصادى استمرار يابد.



سيد محمد خاتمى رييس جمهورى اسلامى ايران در راس يك هيات بلندپايه سياسى براى يك ديدار كوتاه كارى به دمشق پايتخت سوريه ، سفر كرد.

سيد محمد خاتمى رييس جمهورى اسلامى ايران در ديدار با بشار اسد همتاى سورى خود، بر حمايت ايران از مواضع سوريه تاكيد كرد و مطرح كرد كه براى يك سفر كارى وارد دمشق شده است ضمن اينكه علاقه مندى جمهورى اسلامى ايران براى تبادل نظر بيشتر با مقامات سورى درباره مسايل مهم منطقه اى را خاطرنشان كرد.

رييس جمهورى اسلامى ايران گفت: مذاكرات تهران و دمشق در چارچوب تمايلات و تلاش هاى دوكشور براى برقرارى صلح و آرامش در منطقه مي باشد.خاتمى، به نقش و موضع سوريه در دنياى اسلام و مقاومت در برابر رژيم اشغالگر قدس اشاره كرد و فشارهاى وارد بر دمشق را نشانگر ضعف قدرتها خواند.

