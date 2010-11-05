به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوار دستگاههای بصری دانشگاه وست اینگلند بریستول با یک بودجه 250 هزار یورویی در تلاش برای توسعه فناوریهای نوینی در عرصه مبارزه با سرقت محتویات چندرسانه ای به خصوص سرقت فیلمهای سینمایی بدون پرداخت حق مولف هستند.

این محققان با همکاری شرکت "آرالیا سیستم" در هورشام انگلیس قصد دارند از سیستمهای هوش مصنوعی برای بررسی فیلم و تماشاچیان استفاده کنند.

این پژوهشگران در این خصوص توضیح دادند: "هدف ما ساخت دستگاههایی است که فناوریهای فعلی که در سالنهای سینما برای شناسایی کسانی استفاده می شوند که با دوربینهای قابل حمل خود مشغول ضبط فیلمهای روی پرده هستند را بهبود می بخشند."

این دستگاههای جدید علاوه بر بهبود فناوریهای رایج باید بتوانند اطلاعات مربوط به واکنشهای تماشاچیان را در لحظه تماشای فیلم و در زمان تماشای آگهی های تبلیغاتی جمع آوری کنند. همچنین باید بتوانند دقت و توجه مردم و حرکات آنها را در زمان پخش آگهی و فیلم ثبت کنند.

این محققان امیدوارند که این نتیجه با پیروی از فناوری ترکیب دوربینهای سه بعدی و دو بعدی حاصل شود.

براساس گزارش دیلی میل، این محققان در خصوص فواید جمع آوری احساسات تماشاچیان برای مثال در زمان پخش یک فیلم ترسناک و یا احساسی توضیح دادند: "دستگاههایی که ما در تلاش برای توسعه آنها هستیم اطلاعاتی را به یک بازار بسیار مهم در صنعت سینما ارائه خواهند کرد. کارگردانان، تولیدکنندگان آگهی و فعالان سینما می توانند با استفاده از این اطلاعات بفهمند که چه نوع فیلمی تماشاچی را سرگرم می کند و کدام آگهی می تواند توجه بیننده را به خود جلب کند."

هر چند توسعه این سیستمها می تواند موجب رونق صنعت سینما شود با وجود این، حفظ حریم شخصی مسئله ای است که با ورود چنین سیستمهایی می تواند در معرض خطر قرار گیرد.