هدفمندی یارانه ها باعث رشد ازدواج در کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی یکی از اولویتهای دولت دهم را پشتیبانی از تامین نیازهای ضروری مردم عنوان کرد و افزود: یکی از این اولویتها، مسئله ازدواج جوانان است که همواره مورد توجه رئیس محترم جمهور و سایر وزرای کابینه بوده است.

وی ادامه داد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی همه تلاشها برای بهره مندی هر چه سهل تر و بیشتر از تسهیلات قرض الحسنه در امر ازدواج است. آمار و ارقام نشان می دهد در مجموع میزان مشارکت بانکها در ارائه تسهیلات قرض الحسنه بسیار بالاتر رفته و مراحل اعطای آن بسیار ساده تر شده است که این برنامه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تاثیر طرح هدفمندسازی یارانه ها بر میزان ازدواج جوانان اظهار داشت: این طرح به قدرت خرید جوانانی که جزو طبقه متوسط و ضعیف جامعه هستند کمک می کند و زمانی که آنها تشکیل خانواده بدهند به طور طبیعی این کمک در آن زمان نیز مشمول حال آنها می شود.

وی ادامه داد: استفاده بهتر از منابع کشور سبب رشد درآمد و اشتغال می شود که به افزایش آمار ازدواج و تمامی امور مفید و سازنده کمک می کند.

حسینی در مورد میزان مهریه همسر خود گفت: میزان آن را به یاد ندارم، اما مهریه من به همسرم و مهریه هر مردی نسبت به همسر خود وفاداری است.

