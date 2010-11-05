به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رهبران مسلمان و مسیحی در بیانیه پایانی این همایش که طی روزهای 10 تا 13 آبان ماه در ژنو و در مرکز اکیومنیکال ژنو، مقر شورای جهانی کلیساها برگزار شد توافق کردند اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین بزرگ جهان باید برای تقویت صلح بین ادیان گامهای انضمامی و ملموس بردارند.

شورای جهانی کلیساها که دربرگیرنده 349 کلیسای مختلف مسیحی در سراسر جهان است و انجمن فراخوان اسلامی به عنوان شبکه ای متشکل از 600 گروه اسلامی از جمله برگزارکنندگان این همایش بودند.

براساس توافق رهبران هر دو جامعه دینی مقرر شد به منظور آرام کردن تنشها و از بین بردن باورهای نادرست درباره نقش دین در مناقشات، کارشناسان مسلمان و مسیحی به هر دو طرف اعزام شوند.

در این بیانیه که پس از نشستی چهار روزه صادر شده آمده است: ما خواستار تشکیل گروه های کاری مشترک می شویم که بتوان آن را زمانی که بحرانی هر دو جامعه را تهدید می کند وارد عمل کرد.

عارف علی ناید مدیر مرکز رسانه و تحقیقات در دبی بعنوان یکی از شرکت کنندگان این همایش اظهار داشت: گروه های کوچکی از کارشنان مسلمان و مسیحی برای سفر به مناطق جنگ و درگیری براساس نفوذ خود انتخاب می شوند تا بتوانند برهمکاریهای خود تأثیر بگذارند. برای مثال اگر مناقشه در کشوری است که بیشتر آنها را انگلیکنها تشکیل می دهند کارشناسان اعزامی انگلیکن خواهند بود.

