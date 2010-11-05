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۱۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

لروند خبر داد:

10 موسسه قرآنی جدید در لرستان راه اندازی می شود

10 موسسه قرآنی جدید در لرستان راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان از راه اندازی 10 موسسه قرآنی جدید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد لروند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر راه اندازی این موسسات قرآنی در مرحله تشکیل پرونده قرار دارد و به زودی این موسسات تاسیس خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر 28 موسسه قرآنی زیر نظر دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان فعالیت دارند که از این تعداد 21 موسسه دارای مجوز دائم و هفت موسسه نیز مجوز موقت دارند.

کارشناس مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: از مجموع 28 موسسه قرآنی فعال در لرستان هشت موسسه در خرم‌آ‌باد، پنج موسسه در بروجرد، چهار موسسه در دورود، سه موسسه در الیگودرز، دو موسسه در نورآباد فعالیت دارند.

لروند خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر شهرستانهای ازنا، کوهدشت، پل‌دختر و الشتر نیز هر کدام یک موسسه قرآنی دارند.

کد مطلب 1185319

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