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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۲۸

مدير عامل شركت تعاوني چاي مينا

مافياي چاي سالانه 250 ميليارد تومان سود مي برد

علوي املشي در مراسم آغاز به كار شركت تعاوني چاي مينا ،سياستهاي نادرست و ناكارآمد دولت بويژه وزارت جهاد كشاورزي طي پنج سال اخير در زمينه كشت و صنعت چاي عامل اصلي درگيري ميان كارخانه داران و كشاورزان است .

به گزارش خبر گزاري مهر و به نقل از روابط عمومي شركت تعاوني و بسته بندي چاي مينا  سيد محمدرضا علوي املشي مديرعامل شركت تعاوني چاي مينا در مراسم آغاز به كار شركت  تعاوني چاي مينا گفت: مواد شيميايي مصنوعي ، بويژه  رنگهاي مصنوعي و مواد افزودني غير مجاز و اسانس هاي غير طبيعي است  كه متاسفانه  در حال حاضر  اغلب چاي هاي   وارداتي آغشته به  اين مواد است .
وي تصريح كرد:  متاسفانه  مسئولان  وزارت بهداشت هيچگونه  كنترل و نظارتي بر چاي هاي وارداتي ندارند واين در حالي است كه مافياي چاي سالانه  حدود 250 ميليارد تومان  سود مي برد .
علوي املشي افزود: در پنج سال گذشته  اجراي سياست هاي نادرست و ناكارآمد  دولت بويژه  وزارت جهاد كشاورزي  در زمينه كشت و صنعت چاي موجب شده تا توليد كنندگان اعم از كشاورزان و كارخانه داران با يكديگر درگير شوند .
وي گفت: سياستهاي ناكارآمد دولت  موجب شده تا چاي  توليد داخلي  كه صد در صد طبيعي است  به دليل عدم فروش آنها در بازار و جايگزين شده چاي خارجي درانبارها  باقي بماند و از كيفيت خارج شود .
علوي املشي تصريح كرد: اگر توليد كنندگان خودشان  در اين سالها به جاي ورود به منازعات بي حاصل  به فكر ايجاد سيستم فرآوري توزيع و بازرگاني بودند شايد امروز چاي مرغوب و صددرصد طبيعي داخلي  مي توانست در بسياري  از كشورهاي دنيا  جايگزين چاي هاي عطري  و غير بهداشتي شود .
وي گفت: براي صنعت چاي كشورمان  سرمايه گذاريهاي  ميلياردي اصلا ضرورت نداشته و اگر توليد كنندگان خود با هم متحد  باشند مي توانند با سرمايه گذاري اندك و ايجاد واحدهاي بسته بندي  كوچك وراه اندازي  يك سيستم بازرگاني مدرن در داخل كشور در مدت  زمان كوتاهي چاي داخلي را جايگزين چاي هاي خارجي و عطري كنند .
گفتني است چاي مينا تا دو هفته آينده و با پنج طعم مختلف وارد بازار خواهد شد

کد مطلب 118534

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