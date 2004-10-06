مافياي چاي سالانه 250 ميليارد تومان سود مي برد

به گزارش خبر گزاري مهر و به نقل از روابط عمومي شركت تعاوني و بسته بندي چاي مينا سيد محمدرضا علوي املشي مديرعامل شركت تعاوني چاي مينا در مراسم آغاز به كار شركت تعاوني چاي مينا گفت: مواد شيميايي مصنوعي ، بويژه رنگهاي مصنوعي و مواد افزودني غير مجاز و اسانس هاي غير طبيعي است كه متاسفانه در حال حاضر اغلب چاي هاي وارداتي آغشته به اين مواد است .

وي تصريح كرد: متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت هيچگونه كنترل و نظارتي بر چاي هاي وارداتي ندارند واين در حالي است كه مافياي چاي سالانه حدود 250 ميليارد تومان سود مي برد .

علوي املشي افزود: در پنج سال گذشته اجراي سياست هاي نادرست و ناكارآمد دولت بويژه وزارت جهاد كشاورزي در زمينه كشت و صنعت چاي موجب شده تا توليد كنندگان اعم از كشاورزان و كارخانه داران با يكديگر درگير شوند .

وي گفت: سياستهاي ناكارآمد دولت موجب شده تا چاي توليد داخلي كه صد در صد طبيعي است به دليل عدم فروش آنها در بازار و جايگزين شده چاي خارجي درانبارها باقي بماند و از كيفيت خارج شود .

علوي املشي تصريح كرد: اگر توليد كنندگان خودشان در اين سالها به جاي ورود به منازعات بي حاصل به فكر ايجاد سيستم فرآوري توزيع و بازرگاني بودند شايد امروز چاي مرغوب و صددرصد طبيعي داخلي مي توانست در بسياري از كشورهاي دنيا جايگزين چاي هاي عطري و غير بهداشتي شود .

وي گفت: براي صنعت چاي كشورمان سرمايه گذاريهاي ميلياردي اصلا ضرورت نداشته و اگر توليد كنندگان خود با هم متحد باشند مي توانند با سرمايه گذاري اندك و ايجاد واحدهاي بسته بندي كوچك وراه اندازي يك سيستم بازرگاني مدرن در داخل كشور در مدت زمان كوتاهي چاي داخلي را جايگزين چاي هاي خارجي و عطري كنند .

گفتني است چاي مينا تا دو هفته آينده و با پنج طعم مختلف وارد بازار خواهد شد