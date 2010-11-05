هنرمند سال استان لرستان انتخاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، امین کمالوندی در جلسه شورای راهبردی فرهنگ و هنر اداره کل ارشاد لرستان در سخنانی اظهار داشت: شیوه نامه انتخاب هنرمند سال استان لرستان با تعریف شاخصها و معیارهای انتخاب، تهیه شده و اکنون در دست بررسی می باشد که بعد از مراحل بازبینی نهایی طبق آن هنرمند سال معرفی و تجلیل خواهد شد.

وی به تشریح اهداف انتخاب برترین هنرمند سال لرستان پرداخت و اظهار داشت: هر چند خدمات تمام هنرمندان قابل تقدیر است اما انتخاب بهترین هنرمند اقدامی است که از یک سو به فراهم کردن بستر مناسب برای رقابت سازنده بین هنرمندان کمک می‌کند و از طرف دیگر حرکتی نمادین برای ارج نهادن به هنرمند و تکریم مقام اوست.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: در این طرح از میان رشته های قرآن، موسیقی، خوشنویسی، نمایش، سینما، شعر، داستان نویسی، تجسمی، پویایی نمایی و ... هنرمندان برگزیده با استناد به شاخصهای در نظر گرفته شده انتخاب خواهد شد.

کمالوندی ادامه داد: در مجموع از میان همه این هنرمندان یک هنرمند به عنوان" هنرمند هنرمندان " انتخاب و در آیینی که به این منظور برگزار خواهد شد معرفی و تجلیل می شود.