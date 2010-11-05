۱۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۴

برای نخستین بار در کشور؛

هنرمند سال استان لرستان انتخاب می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از انتخاب بهترین هنرمند سال در این استان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، امین کمالوندی در جلسه شورای راهبردی فرهنگ و هنر اداره کل ارشاد لرستان در سخنانی اظهار داشت: شیوه نامه انتخاب هنرمند سال استان لرستان با تعریف شاخصها و معیارهای انتخاب، تهیه شده و اکنون در دست بررسی می باشد که بعد از مراحل بازبینی نهایی طبق آن هنرمند سال معرفی و تجلیل خواهد شد.

وی به تشریح اهداف انتخاب برترین هنرمند سال لرستان پرداخت و اظهار داشت: هر چند خدمات تمام هنرمندان قابل تقدیر است اما انتخاب بهترین هنرمند اقدامی است که از یک سو به فراهم کردن بستر مناسب برای رقابت سازنده بین هنرمندان کمک می‌کند و از طرف دیگر حرکتی نمادین برای ارج نهادن به هنرمند و تکریم مقام اوست.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: در این طرح از میان رشته های قرآن، موسیقی، خوشنویسی، نمایش، سینما، شعر، داستان نویسی، تجسمی، پویایی نمایی و ... هنرمندان برگزیده با استناد به شاخصهای در نظر گرفته شده انتخاب خواهد شد.

کمالوندی ادامه داد: در مجموع از میان همه این هنرمندان یک هنرمند به عنوان" هنرمند هنرمندان " انتخاب و در آیینی که به این منظور برگزار خواهد شد معرفی و تجلیل می شود.

