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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۳۵

رييس سازمان نظام پزشكي در گفتگو با "مهر": در صورت موافقت وزارت بهداشت

امتياز گذراندن طرح پزشكان در مناطق محروم كاهش مي يابد

رييس سازمان نظام پزشكي گفت: پيشنهاد كاهش امتياز طرح پزشكان را به وزارت بهداشت داده ايم و در صورت موافقت اين طرح اجرا مي شود.

محمد رضا ظفرقندي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: با توجه به وجود اين همه پزشك فارغ التحصيل بايد تغييراتي در امتياز طرح پزشكان ايجاد شود.

وي افزود: طبق قانون قبلي امتياز طرح 390 بوده است كه با توجه به شرايط كنوني اين امتياز بسيار زياد است و باعث بروز مشكلات براي پزشكان مي شود.

رييس سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: درحال حاضر شرايط عوض شده است و ما نمي توانيم با تغيير شرايط همان قانون هاي گذشته را اجرا كنيم. بلكه بايد قوانين نيز با توجه به شرايط روز تغيير كنند.

 دكتر ظفرقندي درباره پزشكان متاهل زن و گذراندن طرح توسط اين پزشكان گفت: طبق قانوني كه به تصويب رسيده است اين پزشكان مي توانند در مناطقي كه شوهرشان ساكن است اعلام نياز كرده و طرح خود را درهمان منطقه بگذرانند.

کد مطلب 118536

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