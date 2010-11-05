کمک ۷۶۴ میلیون تومانی بانک رفاه کارگران به ستاد دیه لرستان

ّبه گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد علی محمدی در نشست مشترکی که با حضور مدیرعامل بانک رفاه کارگران استان برگزار شد، اظهار داشت: به موجب توافقنامه ای میان مدیران عامل بانک رفاه کارگران و ستاد دیه کشور، بانک رفاه کارگران در یک اقدام بی نظیر و خداپسندانه هفت میلیارد و 640 میلیون ریال را برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داد.

وی افزود: مدیران این بانک با چنین حرکتی نقش بسیار مهمی را در آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرائم غیر عمد ایفا خواهند کرد که این امر می تواند علاوه بر زندانیان، خانواده های بسیاری را نیز از معرض تهدیدهای اجتماعی رهایی بخشد.

مدیرکل زندانهای لرستان یادآور شد: پس از ابلاغ این توافقنامه کار استخراج وضعیت محکومین جرائم غیر عمد از زندانها با سرعت انجام و افراد واجد شرایط انتخاب شده است که به زودی پس از پرداخت دیون به آغوش خانواده های خود باز خواهند گشت.

محمدی افزود: تعداد 47 نفر به عنوان واجدین شرایط دریافت این کمک برگزیده شده اند که البته برای آزادی آنها مبلغی بالغ با 840 میلیون تومان مورد نیاز است که کسری موجود از دیگر منابع جبران خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این کمک قابل توجه در کنار حمایت بی نظیر مردم در جشن گلریزان رمضان امسال موجب آزادی زندانیان بیشتری را در مقایسه با سالهای گذشته را فراهم خواهد کرد که به طور قطع این امر منشا خیر فراوانی برای زندانیان، خانواده های آنها و جامعه خواهد بود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه ارائه خدمت به مردم همیشه در سرلوحه برنامه های این بانک قرار داشته است، افزود: مشارکت در آزادی زندانیان نیز در راستای همین سیاستها بوده است.

نادعلی تصریح کرد: این اعتباری که در اختیار بانک رفاه استان قرار داده شده در سطح کشور کاملا منحصر به فرد است و از محل پنج درصد اختیارات هیئت مدیره بانک رفاه کشور تامین شده است.