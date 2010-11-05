انفجار انتحاری در یک مسجد در پاکستان/ 95 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، شاهدان اعلام کردند که امروز جمعه در نتیجه انفجار در مسجدی در شهر "دره خیل" در شمال غرب پاکستان دستکم 35 نمازگزار شهید و 60 فرد دیگر مجروح شدند.

شاهدان اعلام کردند که بمبگذار انتحاری جلیقه انفجاری خود را در مسجدی در شمال غرب پاکستان منفجر کرد.

بر اساس این گزارش افراد مجروح به بیمارستان اطراف حادثه منتقل شده اند و برخی از آنها نیز برای معالجه به شهر پیشاور برده شدند.

نیروهای امنیتی همچنین انتحاری بودن این حمله را تایید کرده و طالبان نیز مسئولیت این انفجار انتحاری را پذیرفته است.