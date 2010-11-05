  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

چهارمین "سینما حقیقت"/

افتتاحیه جشنواره سینما حقیقت 16 آبان‌ماه برگزار می‌شود

افتتاحیه جشنواره سینما حقیقت 16 آبان‌ماه برگزار می‌شود

همزمان با افتتاح پاتوق هنرمندان سینمای مستند در "سینما سپیده" مراسم افتتاحیه چهارمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت نیز در این مکان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت 18 عصر یکشنبه شانزدهم آبان‌ماه با حضور مسئولان، هنرمندان و دست‌اندرکاران سینمای مستند، میهمانان خارجی جشنواره، نمایندگان رسانه‌های گروهی در سالن شماره یک سینما سپیده برگزار می‌شود تا ضمن افتتاح رسمی چهارمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت، این سینما به پاتوق دائمی هنرمندان سینمای مستند تبدیل شود.

آئین تجلیل از محمد صدری هنرمند عرصه مستند دفاع‌ مقدس و ابراهیم کیهانی پیشکسوت سینمای مستند، پخش چند وُله و آنونس با مضمون روند برگزاری جشنواره سینما حقیقت و استقبال جامعه سینمای مستند از اکران دائمی آثار مستند در سینما سپیده، به همراه نمایش یک فیلم مستند بلند از بخش مسابقه ملی جشنواره، از بخش‌های مختلف این مراسم است که کارگردانی آن، بر عهده سعید الهی است.

چهارمین جشنواره بین‏المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از ساعت 11 تا 24  روزهای 17 تا 21 آبان‏ماه در سینما فلسطین و سینما سپیده برگزار می‌شود.

کد مطلب 1185371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها