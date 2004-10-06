علت بسته شدن پرونده شهرام جزايري بايد در صحن علني مطرح شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده اردبيل با استناد به مواد 193 و 194 و 17 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، خطاب به حداد عادل گفت : روز ششم تيرماه سوالي از وزير دادگستري در خصوص پرونده شهرام جزايري مطرح كردم ، وزيرهم در كميسيون قضايي به اين سوال پاسخ گفت و من قانع نشدم وقرار شد در صحن علني رسيدگي شود اما پس از آنكه پرونده شهرام جزايري بسته شد وهيات رييسه گفتند كه دوباره بايد سوال مطرح شود و من براي دومين بار سوال خود را به هيات رييسه ارسال كردم و اكنون گفته شده كه بايد در كميسيون قضايي رسيدگي شود.

پيرموذن گفت : اينكه يك سوال 2 باردرباره يك موضوع ارائه شود ، خلاف آيين نامه است .

وي با تاكيد بر اينكه مبارزه با مفاسد و تبعيض و پاسخگويي شفاف مورد نظر همه است افزود: علت اينكه كسي كه پول داده در زندان بماند و كساني كه پول گرفته اند آزاد باشند بايد روشن شود.

حداد عادل خطاب به پيرموذن گفت: ما وظيفه داريم طبق آيين نامه به سوالات رسيدگي كنيم اما خود شما از آغاز مجلس هفتم تاكنون هفت هشت سوال پرسيده ايد ، به هر حال سوال هم حدي دارد هر چند به شما نمي توانم بگويم سوال نكنيد زيرا سوال حق نماينده است.

حداد عادل افزود: توجه داشته باشيد وقت مجلس محدود است و بررسي همه سوالات در صحن علني وقت زيادي مي گيرد و نمايندگان به اين امر دقت كنند.