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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۵۰

نماينده اردبيل:

علت بسته شدن پرونده شهرام جزايري بايد در صحن علني مطرح شود

نورالدين پيرموذن نماينده اردبيل در جلسه علني امروز نسبت به عدم طرح سوال خود از وزير دادگستري در خصوص بسته شدن پرونده شهرام جزايري در صحن علني مجلس تذكر داد و خواستار بررسي اين موضوع توسط هيات رييسه شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده اردبيل با استناد به مواد 193 و 194 و 17 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، خطاب به حداد عادل گفت :  روز ششم تيرماه سوالي از وزير دادگستري در خصوص پرونده شهرام جزايري مطرح كردم ، وزيرهم در كميسيون قضايي  به اين سوال پاسخ گفت و من قانع نشدم وقرار شد در صحن علني رسيدگي شود اما پس از آنكه پرونده شهرام جزايري بسته شد وهيات رييسه گفتند كه دوباره بايد سوال مطرح شود و من براي دومين بار سوال خود را به هيات رييسه ارسال كردم و اكنون گفته شده كه بايد در كميسيون قضايي رسيدگي شود.

پيرموذن گفت : اينكه يك سوال 2 باردرباره يك موضوع ارائه شود ، خلاف آيين نامه است .

وي با تاكيد بر اينكه مبارزه با مفاسد و تبعيض و پاسخگويي شفاف مورد نظر همه است افزود: علت اينكه كسي كه پول داده در زندان بماند و كساني كه پول گرفته اند آزاد باشند بايد روشن شود.

حداد عادل خطاب به پيرموذن گفت: ما وظيفه داريم طبق آيين نامه به سوالات رسيدگي كنيم اما خود شما از آغاز مجلس هفتم تاكنون هفت هشت سوال پرسيده ايد ، به هر حال سوال هم حدي دارد هر چند به شما نمي توانم بگويم سوال نكنيد زيرا سوال حق نماينده است.

حداد عادل افزود: توجه داشته باشيد وقت مجلس محدود است و بررسي همه سوالات در صحن علني وقت زيادي مي گيرد و نمايندگان به اين امر دقت كنند.

 

 

کد مطلب 118538

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