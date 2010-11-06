کمبود تفسیر قرآن به زبان فارسی/ تفسیرها باید هر دوسال به روز شوند

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد قرآن پژوه و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاربردی کردن تفاسیر قرآن گفت: از آنجا که تفسیر علمی تخصصی است، عمده تفاسیری که درباره قرآن وجود دارند به زبان عربی نوشته شده و برخی از آنها کاربردی هم است. برای مثال تفاسیر با روشهای اجتماعی که در قرن معاصر میان اهل تشیع و تسنن فراوان شده است نظر به مباحث، جنبه کاربردی تری نسبت به گذشته دارند .

وی افزود: درکل تفاسیری که عموم بتوانند از آنها استفاده کند وجود دارد اما بنا بر اعتقاد برخی بزرگان چون علامه طباطبایی که خود ید طولایی در تفسیر قرآن دارد و همینطور شهید مطهری و سایر بزرگان هر دوسال باید تفسیر جدید نوشته شود چرا که نیازها و مطالبات جدید شده و به موازات آن شبهات جدیدی مطرح می شوند.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی گفت: می توان از زبان قرآن برای نیازهای روز پاسخ گرفت و برای همان شبهات روز جواب ارائه داد. بنابرگفته اهل بیت به ویژه امام رضا(ع)، قرآن همواره نو و جدید است، همانطور که روز و شب تجدید و در بستر زمان جاری است، قرآن نیز در بستر زمان جاری است و نو به نو می شود.

این محقق و قرآن و پژوه تأکید کرد: ما همواره باید تفسیرهای جدید داشته باشیم، این امر بدین معنا نیست که تفاسیر کافی برای قرآن نوشته نشده است، بلکه تفاسیر عربی فراوان نوشته شده، مسئله اصلی کمبود تفاسیر فارسی است، چرا که شاید کمتر درگیر بوده و شاید علت این است که زبان غالب جوامع اسلامی عربی است. زبان علمی مباحث علمی و دینی، فقهی، کلامی، اصولی و فلسفی دین ما عربی است و به زبان فارسی کمتر نوشته شده است.

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد یادآور شد: برای کاربردی تر کردن تفاسیر قرآن باید تفاسیر صنفی از قرآن ارائه دهیم. شاید همه قرآن برای همه محل حاجت نباشد. برای مثال مباحث اخلاقی مورد نیاز همه است، اما مباحثی در قرآن است که برای یک صنف گفته شده است. ما می توانیم از زبان قرآن تفاسیری برای موضوعات مرتبط با جوانان داشته باشیم که این تفسیر با عنوان " تفسیر مهر" در بیست و چهارجلد منتشر شده است.

وی اضافه کرد: برای مثال مسائل مربوط به پزشکان و بازنشستگان جامعه را می توان ازدل قرآن بیرون کشید و منتشر کرد. از آنجا که تفاسیر قرآن به طور کلی در مجلدات بسیار متعددی منتشر می شوند خواندن آن برای عموم مردم دشوار است. اما تفسیر صنفی کم حجم تر از تفاسیر جامع می شوند.

این محقق و قرآن پژوه گفت: به منظور کاربردی تر کردن تفاسیر که در نتیجه آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد نوشتن تفاسیر طبقاتی است. البته باید پذیرفت که بیان قرآن به نوعی است که انسان هرچه در آن تأمل کند، انعطاف پذیری آن و توسعه پذیری محتوایی آن افزون تر می شود. برای مثال در ایام حج حاجیان می توانند تفسیری برای همین سفر در اختیار داشته باشند. آیاتی که در این رابطه وجود دارد را استخراج کنند که بسیار کاربردی و خواندنی خواهد شد.