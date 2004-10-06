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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۳۷

بدليل انتقادات شديدائتلاف سبز و قرمزها در برابر جنايات اسراييل در كشتار فلسطينيان:

فاينشنال تايمز آلمان : اسرائيل 103 خودروي نظامي آلمان را باوساطت آمريكا خريداري مي كند

اسرائيل در نظر دارد حدود 103خودروي نظامي آلماني را از طريق آمريكا خريداري كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه، گزارش دقيق ميانجيگري ميان رژيم صهيونيستي - واشنگتن پس از گذشت روند خود در كنگره آمريكا ازطريق مطبوعات منتشر خواهد شد .

فاينشنال تايمزدرادامه تصريح كرد : دولت آلمان به دليل انجام اين اقدام از سوي ائتلاف سبز و قرمزها مورد انتقاد و فشار واقع شده است.بنا به نوشته اين روزنامه برلين درسال 2002 ميلادي پيشنهاد رژيم صهيونيستي را به منظور اعطاي هرگونه تجهيزات نظامي به اين رژيم براي  مقابله با فلسطينيان رد كرده بود . 

در گزارش اين روزنامه به نقل از منابع آگاه كه نخواستند نامشان فاش شود ، آمده است كه آمريكا اين تجهيزات را دركشور سومي به رژيم صهيونيستي تحويل خواهد داد .

لازم به ذكر است كه موضوع طرح كشور ثالث در خريدهاي نظامي رژيم صهيونيستي بدلايل گوناگون قابل توجه وتامل مي باشد زيرا بسياري از كشورها بعلت جنايات اين رژيم حاضر به فروش سلاح به آن براي بكارگيري عليه مردم بي دفاع فلسطين  نيستند از سوي ديگر برخي گروهها واحزاب در كشورهاي صادر كننده سلاح اصولامايل به داشتن روابط در اين زمينه با توجه به عدم تعهد اين رژيم به مقررات بين المللي نمي باشد. نكته ديگراينكه اساساكشورسوم درمبادلات نظامي تل آويونقش ترميمي وتكميلي داردزيرا اين رژيم دربسياري مواردامكانات وتجهيزات خريداري شده را دركشور ثالث با توجه به كاستي هاي خود براي مقابله با انتفاضه ومقاومت مردم در سرزمينهاي اشغالي بازسازي مي كند وبه ابزارآلات مدرن براي مقابله تجهيز مي نمايد.

کد مطلب 118540

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