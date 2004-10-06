توانمندي هاي صنعت هوايي ايران در نمايشگاه دفاعي يونان

به گزارش خبرگزاري مهر اين سازمان با ارايه قطعات حساس و پيچيده انواع هواپيما و بالگرد آمادگي كشورمان را براي همكاري هاي هم تكميلي با ديگر كشورها در توليد اين محصولات به نمايش مي گذارد.

هواپيماي مسافربري ايران 140 كه جمهوري اسلامي ايران با همكاري اكراين توليد كرده و آماده به ورود ناوگان هوايي كشور است به عنوان يكي از مهمترين محصولات مشترك، در غرفه سازمان صنايع هوايي معرفي مي شود.

از سوي ديگر اين سازمان توانمندي خود در تعميرات اساسي هواپيماهاي مسافربري، به ويژه پهن پيكر را به نمايش مي گذارد تا علاوه بر صرفه جويي ارزي حاصل از تعمير هواپيماهاي داخلي، مشتريان خارجي را نيز جلب كند.

تعميرات اساسي و توليد انواع بالگرد هاي ترابري و هجومي از جمله 205، 206، 209 كتبرا ، 212، 213 ديگر قابليت هاي سازمان صنايع هوايي است كه در اين نمايشگاه دفاعي ارايه مي شود.

اين سازمان همچنين توانمنديهاي خود در توليد انواع هواپيماهاي بدون سرنشين از جمله تلاش، صاعقه و مهاجر را در نمايشگاه دفاعي يونان به نمايش گذارده است.

موتور ميني جت طلوع 4 نيز به عنوان دستاوردي روزآمد در زمينه موتور هواپيما از سوي سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع ارايه شده است.