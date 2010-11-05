به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال راه آهن و استیل آذین در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر باشگاههای کشور در حالی عصر امروز در ورزشگاه اکباتان برگزار شد که حدود 2 هزار تماشاگر این دیدار را از نزدیک تماشا کردند. حاشیه های دیگر این دیدار را در زیر می خوانید:

* افشین قطبی سرمربی تیم ملی در کنار مهدوی مهدوی کیا کاپیتان و فریدون زندی هافبک تیم استیل آذین از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا می کردند. صحبت های قطبی با مهدوی کیا درباره اتفاقات این بازی از نکات جالب توجه بود.

* در ورزشگاه اکباتان شایعاتی در خصوص حضور علی پروین از روز شنبه فردا در محل برگزاری تمرینات استیل آذین به گوش می رسد. کسانی که این موضوع را مطرح می کردند به خبر خود بسیار اطمینان داشتند.

* اسکوربرد ورزشگاه برخلاف بازیهای گذشته صحنه های بازی را پخش می کرد ضمن اینکه ساعت این ورزشگاه هم کار می کرد. از دقیقه 70 و در حالی که هوا روشن بود پروژکتورهای ورزشگاه روشن شد.

* علی صاحب محمدی مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با حضور در ورزشگاه این دیدار را از نزدیک تماشا می کرد.

* سیاوش اکبرپور مهاجم استیل آذین پس از اینکه در دقیقه 68 تعویض شد به نشانه اعتراض به رختکن رفت و روی نیمکت تیمش ننشست.

* در اوایل نیمه دوم به علت اینکه جریان بازی در اختیار تیم راه آهن قرار داشت حسن رودباریان برای چند دقیقه خارج از محوطه 18 قدم بدنش را گرم می کرد که با تذکر سرمربی راه آهن به محوطه جریمه بازگشت. هواداران راه آهن هم در شعارهایی از قطبی می خواستند رودباریان را به اردوی تیم ملی دعوت کند.

* محسن خلیلی مهاجم تیم فوتبال استیل آذین در فهرست 18 نفره این تیم قرار نداشت و خبری هم از او روی سکوها نبود!

دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و راه آهن با برتری 3 بر صفر تیم فوتبال راه آهن به پایان رسید تا استیل آذین هفتمین شکست فصل خود را تجربه کند.