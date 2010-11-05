به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست امروز تیم فوتبال استیل آذین برابر راه آهن شهرری اعضای هیئت مدیره این باشگاه به طور تلفنی جلسه ای را برگزار کردند و در پایان تصمیم گرفتند تا علی پروین را به عنوان مرد همه کاره فوتبال این باشگاه انتخاب کنند.

قرار است علی پروین از روز شنبه کلیه امور فوتبالی باشگاه استیل آذین را زیر نظر بگیرد و با حضور در تمرینات سرخپوشان تهرانی، کلیه امور فنی را زیر نظر بگیرد.

پرویز کاظمی نایب رئیس هیات مدیره باشگاه استیل آذین با اعلام این خبر افزود : در پی ناکامی های تیم فوتبال استیل آذین و به ویژه پس از شکست 3 بر صفر برابر تیم راه آهن اعضای هیئت مدیره با تماس های تلفنی و مذاکره به این نتیجه رسیدند که علی پروین، اسطوره و پیشکسوت بزرگ فوتبال کشورمان را به عنوان همه کاره و نفر اول کادر فنی انتخاب نماید.

کاظمی در این خصوص افزود : با توافق با پروین، ایشان از صبح فردا شنبه با اختیار تام بر سر تمرینات استیل آذین حاضر شده و عملکرد کادر فنی و بازیکنان این تیم را تحت نظر خواهد گرفت. پروین نفر اول کادر فنی خواهد بود و با اختیار تام می تواند برای تیم فوتبال این باشگاه تصمیم گیری کند.