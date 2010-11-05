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۱۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۵۴

نمایشگاه با موضوع نهج البلاغه در کلام مولانا در اندونزی برگزار شد

نمایشگاه با موضوع نهج البلاغه در کلام مولانا در اندونزی برگزار شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: همزمان با برپایی سمینار انسان کامل در نگاه امام خمینی (ره) در دانشگاه شریف هدایت الله، نمایشگاهی با موضوع نهج البلاغه در کلام مولانا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه علاوه بر تصاویر و پوسترهایی با موضوعات عرفانی همراه با ترجمه انگلیسی و اندونزیایی 100 کلام از امیرالمومنین (ع) که توسط مولانا به نظم در آمده است به نمایش درآمد.

این نمایشگاه که بمدت چهار روز ادامه داشت مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.


طی ماه گذشته این سومین نمایشگاه فرهنگی هنری است که با موضوعات مربوط به ایران و اسلام در سه مرکز دانشگاهی اندونزی برگزار می شود. پیشتر در دانشگاه ملی اندونزی و دانشگاه محمدیه جاکارتا نمایشگاه عکس در معرفی جاذبه های فرهنگی و گردشگری و مردم شناسی برگزار شد.
کد مطلب 1185471

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