به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست 3 بر یک تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب افزود: همانطور که پیش از بازی هم اعلام شده بود تیم ما در مصاف با پرسپولیس بدنبال این بود که نهایت استفاده در رویارویی با این تیم را برده و به حداقل امتیاز دست یابد.

وی تفاوت های دو تیم پرسپولیس و نفت را برشمرد و گفت: اگر فاکتورهای مختلف را در کنار هم قرار دهید فقط یک عامل می توانست به موفقیت نفت دراین بازی کمک کند و آن هم انگیزه بازیکنان تیم ما بود.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به اینکه ترکیب تیمش را یک سری بازیکن جوان تشکیل می دهد که از لیگ دسته اول به لیگ برتر آمده اند گفت: تیم ما با این وجود کمبودهای زیادی را احساس می کند در شرایطی که لیگ را با کاستی های زیادی آغاز کردیم هر هفته مقابل تیم هایی قرار می گیریم که دست کم 10 سال سابقه بازی در لیگ برتر دارند و از بابت تجربه از تیم جوان نفت جلوتر هستند.

وی با طرح این گلایه که تیمش تماشاگر ندارد افزود: ما از این عامل انگیزشی نمی توانیم استفاده کنیم و برایمان بازی در خانه و زمین حریفان هیچ تفاوتی نمی کند این در حالی است که تیم های مقابل از حمایت تماشاگران بهره می برند و مجهز به این عامل انگیزشی هستند. در این شرایط تنها اتکای ما به نیروی بازیکنان جوان است.

فرکی گفت: مدیریت باشگاه کمبودها و کاستی های تیم ما رابه خوبی می داند و به آن واقف است. به همین خاطر با درک شرایط تیم از ما حمایت می کند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: با وجود تفاوت هایی که بین تیم نفت و پرسپولیس وجود دارد از عملکرد تیمم راضی هستم و امیدوارم در آینده بتوانیم با بازسازی و ترمیم تیم شرایطی به مراتب بهتر از نیم فصل اول داشته باشیم.

وی افزود: تیم ما جوان است و زمانی که یک گل از حریفان عقب بیفتد نمی تواند جریان بازی را کنترل کند امروز هم بازی قابل قبولی را ارائه کردیم و حتی بعد از گل توانستیم کار را به تساوی بکشانیم. شاید اگر آن موقعیت مسلم گلزنی ما در نیمه اول به ثمر می نشست و با برد به رختکن می رفتیم در نیمه دوم نتیجه را واگذار نمی کردیم.

فرکی ادامه داد: نیمه دوم را خوب آغاز کردیم و انتظار داشتم با توصیه هایی که به بازیکنان کرده بودم نمایشی بهتر از نیمه اول داشته باشند اما با گلی که خوردیم جریان کار از دستمان خارج شد و با اشتباهات پی در پی به پرسپولیسی ها اجازه دادیم که نتیجه را به سود رقم بزند. پرسپولیس در این بازی بیشتر از ما توپ و میدان را در اختیار داشت و در نهایت برنده شد.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: پرسپولیس در بازی ما سه تا چهار بازیکن خود را در اختیار نداشت اما غیبت آنها چندان بر بازی تاثیرگذار نبود اما ما در غیاب بازیکنان اصلی خود لطمات جبران ناپذیری خوردیم و غیبت آنها تاثیرگذار بود.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 3 بر یک شاگردان علی دایی به پایان رسید.