نشست "چالشهای فلسفه اسلامی در دنیای معاصر" در اندونزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که روز گذشته برگزار شد دکتر محمدزاده رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران به بررسی چالشهای فلسفه اسلامی در دنیای معاصر پرداخت.

در این نشست فلسفی مباحثی همچون فلسفه اسلامی و پرسش های جدید در حوزه های معرفت شناسی و مباحث فکری، ارتباط فلسفه و زندگی، چالش ها و آسیب های موجود در مطالعات فلسفی در جهان اسلام، ضرورتها و ظرفیت های مربوط به حضور و ایفاء نقش فلسفه اسلامی در تحولات فکری و فرهنگی جوامع مطرح شد.



رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران در ادامه به مطالعات فلسفه غرب در جهان اسلام و ایران و چالش های فلسفه اسلامی با فیلسوفان غربی، ساده سازی فلسفه اسلامی و ضرورتهای توسعه حوزه مطالعات فلسفی به اقشار مختلف سنی از جمله فلسفه برای کودکان و نوجوانان جهت انتقال درک و معرفت فلسفی از هستی به نسل های مختلف اشاره کرد و به پرسش های مطرح شده پاسخ گفت.