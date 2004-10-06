خانه امن گروه زرقاوي در فلوجه هدف حمله هواپيماهاي آمريكايي قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع ارتش آمريكا اعلام كردند: " يك منبع اطلاعاتي معتبر تاييد كرد كه ابومصعب زرقاوي سركرده القاعده در عراق و افراد ارشد گروه وي در خانه اي در شهر فلوجه با يكديگر ملاقات كرده اند و همين مسئله موجب هدف قرار گرفتن آن خانه توسط هواپيماهاي ارتش آمريكا شد."

هنوز جزئياتي از تلفات احتمالي اين حمله هوايي ارتش آمريكا به جنوب غربي شهر فلوجه در غرب بغداد كه ساعت 30:2 صبح امروز صورت گرفت منتشر نشده است.

البته هواپيماهاي جنگنده ارتش آمريكا تقريباً هر روز شهر فلوجه واطراف آن را به ظن حضور نيروهاي مهاجم زرقاوي و آموزش ديدن آنها در آن منطقه مورد حمله قرار مي دهند.

در آخرين حمله بنا به تاييد منابع اطلاعاتي خانه اي كه هدف حمله موشكي نيروي هوايي ارتش امريكا قرار گرفت خانه امن مهاجمان گروه زرقاوي و محل طراحي حملات و بمب گذاريها عليه غيرنظاميان عراقي بوده است.