عدم يكپارچه بودن سيستم آموزش جهانگردي در كشور // سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مدرك مركز آموزش فني وحرفه اي را قبول ندارد

خسرو قاضي زاده در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت : بسياري از افرادي كه درمراكزفني وحرفه اي آموزش مي بينند اطلاعي از عدم تاييد مدرك خود از سوي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ندارند واكثرشان به دليل بيكاري و براي به دست آوردن شغلي مناسب به اين كلاسها مي آيند و اين درحالي است كه پس از پايان دوره 6 ماهه نمي توانند مشغول به كار شوند.

وي افزود: دوره هاي آموزش مديريت راهنماي تور و مديريت هتل در مراكز فني وحرفه اي كاملترو مفصل ترازدوره هاي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري است و همچنين درمراكز فني وحرفه اي ساعات بسيار بيشتري به اين آموزشها اختصاص پيدا ميكند.

وي خاطر نشان كرد: هنگامي كه مدرك اين مركز از سوي سازمان گردشگري تاييد نشود ، بنابراين وزارت اطلاعات ونيروي انتظامي نيز آن را قبول نمي كند وفرد آموزش ديده نمي تواند درخواست مجوز فعاليت كند.

اين كارشناس توريسم تاكيد كرد: اگر مدرك دوره هاي گردشگري اين مركز قابل قبول نيست ، چرا ازهمان ابندا جلوي كار گرفته نمي شود وآموزش اين دوره ها حذف نمي شود تا عده اي وقت وانرژي خود را بيهوده صرف نكرده ودر پايان سرگردان نشوند.

قاضي زاده گفت : وزارت كار وسازمان ميراث فرهنگي وگردشگري بايد اين مشكل را برطرف كنند وهمچنين مي توان اين موضوع را بصورت لايحه اي مطرح كرد تا مصوبه هيات دولت شود .