بيمارستان اعصاب و روان جانبازان شرايط عقد قرار داد با تامين اجتماعي را ندارد

دكتر بهزاد محموديه در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: درخواست عقد قرارداد براي ما الزام نمي آورد. در نامه اي كه از سوي مسوولان سازمان به من داده اند آمده است بررسي كنيد و نسبت به عقد قرار داد اقدام نماييد.

وي مي افزايد: بررسي اين موضوع به من واگذار شده و بعد از بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه ضرورتي براي عقد قرار داد با اين بيمارستان وجود ندارد.

دكتر محموديه مي گويد: هيچ الزامي براي پاسخگويي به بيمارستان ندارم. من فقط بايد پاسخگوي مسئولان خود باشم.

رييس اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي دلايل خود را براي عدم عقد قرار داد با بيمارستان صدر چنين عنوان مي كند: اين بيمارستان با بيمه خدمات درماني و بيمه هاي تكميلي قرارداد دارد و اكثر جانبازاني هم كه به اين بيمارستان مراجعه مي كنند بيمه خدمات درماني و تكميلي هستند. پس ديگر دليلي براي قرارداد بستن با بيمه تامين اجتماعي باقي نمي ماند مگر اين كه بخواهند بيماري غير از جانباز را در اين بيمارستان بستري كنند.

وي در پايان مي گويد: ما هميشه براي خدمت گذاري به جانبازان آمادگي داريم و در بسياري از موارد خارج از قانون و ضوابط براي جانبازان اغماض هاي زيادي كرده ايم اما اين قضيه هيچ ربطي به عقد قرار داد با بيمارستان صدر ندارد. ما اين بيمارستان را واجد شرايط براي عقد قرار داد نمي دانيم.

مدير بيمارستان صدر ( ويژه جانبازان ) نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرمي گويد: دلايل سازمان تامين اجتماعي براي نبستن قرار داد با اين بيمارستان قابل قبول نيست.

دكتر مجيد مودي مي افزايد: اولين ايرادي كه به بيمارستان صدر گرفته اند نقص پروانه هاي قانوني و اصلاح پروانه مسئولين فني است در حالي كه مدارك فوق در زمان مورد نظر ايشان كامل بوده اند و ايراد ديگري هم كه گرفته شد مربوط به تغيير شيفت دو نفر از مسئولين فني بوده كه بلافاصله بعد از اعلام تامين اجتماعي اين مورد هم برطرف شد.

وي خاطر نشان مي كند: اگر مدارك بيمارستان ناقص بوده است پس چطور وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي مربوطه مجوز كار را صادر كرده اند و ما هنگام عقد قرار داد با ساير بيمه ها با هيچ مشكلي مواجه نشديم.

مدير بيمارستان صدر مي گويد: تمام مراحل قانوني براي عقد قرار داد با اين مركز طي شده بود. دكتر محموديه گفته بايد ضرورت اين كار احساس شود تا ما اقدام به عقد قرار داد بكنيم. حال سوال ما اين است آيا از نظر ايشان ارايه خدمت به جانبازان اعصاب و روان آن هم در چارچوب قانوني احساس ضرورت نيست؟

دكتر مجيد مودي تصريح مي كند: بيمارستان صدر كوچك اما ضريب اشغال تخت آن 90 درصد است . در حالي كه رييس اسناد پزشكي تامين اجتماعي اعتقاد دارد اين بيمارستان تعدد تخت و مريض بيمه شده قابل توجهي ندارد.

وي مي افزايد: اينكه مي گويند بيمارستان صدر با بيمه خدمات درماني طرف قرار داد است پس الزامي براي قرارداد با سازمان تامين اجتماعي وجود ندارد نظر شخصي دكتر محموديه است يا سياست سازمان تامين اجتماعي است؟

مدير بيمارستان صدر در پايان مي گويد: معاون درمان سازمان تامين اجتماعي كتبا نسبت به عقد قرار داد با اين بيمارستان موافقت خود را اعلام كرده است اما دكتر محموديه نمي خواهد تن به قرار داد بدهد.