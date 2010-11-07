جای حذف مستند از جشنواره فیلم فجر مسئله را حل کنید

همایون امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مستند "بیبیمراد" در بخش دینی جشنواره سینما حقیقت گفت: این بخشبندیها بیشتر از آنکه مبتنی بر دستهبندیهای متعارف جشنوارههای جهانی باشد؛ ریشه در سلیقه و تلقی برگزار کنندگان دارد.
ویادامه داد: "بیبیمراد" در مجموعهای که به غذاهای آیینی میپرداخت و همین نام را هم در پیشانی خود داشت، ساخته شد. این مجموعه میکوشید تصویری قومنگارانه از غذاهای آیینی ما ارائه دهد. بنابراین نزدیکترین بخش به آن بخش مستندهای مردمشناختی است. با توجه به اهمیت این بخش، جای خالی آن در بین بخشهای مختلف جشنواره حس میشود. تصور میکنم چنین خلائی به آن انجامیده که فیلم در بخشی دیگری به نمایش درآید. غرض از ساخت این فیلم مطالعه در مورد آیینی است که مثل هرآیین دیگر از یک پشتوانه فکری و اعتقادی برخوردار است. اما دوستان ما در جشنواره سینما حقیقت به دلیل اینکه رخدادهای این فیلم در مسجد روی میدهد؛ و آشی که موضوع فیلم است، در این مسجد پخته میشود و همچنین در ارتباط با نذر و نیاز قرار میگیرد؛ این فیلم را در بخش مستندهای دینی قرار دادهاند چنین رویکردی درک و تعبیر مخاطب را از سینمای دینی به چالش میکشد.
امامی با تاکید بر اینکه در بخشبندی جشنوارههای فیلم، باید سمتگیری غالب فیلمها ملاک رده بندی باشد افزود: "بیبیمراد" مستندی اجتماعی با مضمونی مردم نگارانه است؛ و باید در بخش مستندهای اجتماعی یا مردم نگارانه گنجانده میشد. شاید قرار دادن این فیلم در بخش مستندهای دینی به این خاطر بوده است که در بخش فیلمهای دینی مستندهای مناسبی در آن حد که ظرفیت بخش را پوشش دهد، ارائه نشده است. البته به این مسئله اعتراضی نمیتوان داشت.چرا که در جشنوارهها، زمانی که تهیهکننده یا کارگردان، برگهی درخواست حضور فیلم را در جشنواره امضا میکند به این معناست که تمامی قوانین، مقرارت و ساختار جشنواره را پذیرفته است. اگر قرار باشد برگزار کنندگان به هر اعتراضی ترتیب اثر دهند؛ آن جشنواره هیچگاه امکان برگزاری نخواهد یافت. علت طرح این موضوع از جانب من هم پرسشی بود که مطرح شد.
کارگردان مستند "یک مرثیه برای جنگل تنها" که عنوان فیلم پذیرفته شده دیگر امامی در بخش محیط زیست جشنواره سینما حقیقت است؛ همچنین خاطرنشان کرد: مستند "بیبیمراد" به قصد اطلاع رسانی از شرایط نامناسب زندگی در روستاهای ماست. تا مگر مسؤلان بیشتر و بهتر به فکر چاره باشند و این قشر زحمتکش را از رفاه و تأمین اجتماعی بیشتری که شایستهی آن هستند برخوردار سازند.
وی با اشاره به اختصاص سینما سپیده برای نمایش فیلمهای مستند وفرهنگی گفت: چنین برنامههایی از اهمیت خاصی در گسترش جایگاه سینمای مستند برخوردارند.
او در پاسخ پرسش خبرنگار مهر درباره احتمال نمایش آثارش در سینما سپیده افزود :فعلاً برای نمایش فیلمهایم در این سینما برنامهای ندارم. چنانچه دعوتی از سوی دوستان به عمل آید بیتردید از آن استقبال خواهم کرد.
امامی ادامه داد: ما در زمینه سینمای مستند روز به روز امتیازات بیشتری از دست میدهیم. بی آنکه مسؤلان به فکر جایگزینی برای آنها باشند.نمونهاش همین حذف حضور فیلمهای مستند، کوتاه و انیمیشن از جشنواره فیلم فجر است. اگرچه با توجه به نارضایتی مستندسازان از کیفیت بد نمایش فیلمهایشان این اقدام از وجهی مثبت برخوردار میکند؛ ولی این پرسش مطرح میشود که مگر سینمای مستند چند امکان نمایش و عرضه دارد که کاهش یک امکان مهم تلقی نشود. شاید اگر مسؤلانی که از ویترین نمایش سینمای ملی ایران سه گونه مهم را حذف کردند، بجای حذف، مسئله عرضه ونمایش فیلم مستند را به صورت بنیادی حل میکردند نتیجه بهتری عاید میشد. چنین رویکردی ذهنیت نادرستی را دامن میزند که مدتهاست رایج است؛ و تنها سینمای اکران را بدنه سینمای ملی ایران میداند.
