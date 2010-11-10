یوسف افراش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انحلال شهرک چاپ تهران گفت: در حال جمع‌آوری اطلاعات و گزارش‌هایی در این زمینه هستیم و فعلاً اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت شهرک چاپ ندارم.

وی افزود: فکر می‌کنم هفته آینده بتوانیم گزارش جامعی از موضوع انحلال شهرک چاپ تهران ارائه کنیم و با این حال با جدیت پیگیر این مسئله هستیم.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها حاکی است تاسیس و راه‌‌‌‌‌‌‌اندازی شهرک صنعتی چاپ و نشر تهران - که حوالی شمس‌آباد واقع است - از دستور کار سازمان صنایع کوچک ایران و شرکت شهرک صنعتی تهران خارج شده است.

ایده تاسیس این شهرک صنعتی 5 سال پیش همزمان با نخستین دور سفرهای استانی هیئت دولت (به استان تهران) مطرح شد. بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت صنایع و معادن موظف شده بود با تخصیص اعتباری معادل 10 میلیارد تومان، این مبلغ را در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی تهران قرار دهد تا شهرک صنعتی چاپ و نشر تهران ساخته شود.

این در حالی است که در اواسط سال 1385 با همکاری دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قطعه زمینی به مساحت 200 هکتار حوالی شهرک صنعتی شمس‌آباد (کیلومتر 40 اتوبان تهران ـ قم) در همسایگی شهرک صنعتی شمس‌‌آباد در نظر گرفته شد و مطالعات و اقدامات مقدماتی هم برای آن انجام شد.

قرار بود 140 هکتار از این اراضی به استقرار چاپخانه‌ها و صنایع وابسته، 40 هکتار برای شبکه معابر و 20 هکتار نیز برای طراحی و کاشت فضای سبز شهرک در نظر گرفته شود. با این حال اهالی شهرک شمس‌آباد از همان ابتدا نسبت به ساخت این واحد صنعتی معترض بوده‌اند. آنها معتقدند این قطعه زمین باید تغییر کاربری دهد و مسئولان به جای ساخت شهرک صنعتی چاپ، مشکل کم‌آبی مردم این منطقه را برطرف کنند.

این در حالی است که هم‌اکنون بیش از 2000 واحد صنعتی چاپی در پایتخت مستقر است که در صورت بهره‌برداری از شهرک چاپ مذکور 360 واحد چاپی در آن مستقر و بالغ بر 9000 نفر نیز مشغول به کار در این صنعت می‌شوند.