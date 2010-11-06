جایزه "رایتینگ فورج" انگلیس به حبیب احمدزاده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه انگلیسی داستان کوتاه "نامه‌ای به خانواده سعد" اثر حبیب احمدزاده، جایزه سوم ادبی "رایتینگ فورج" انگلیس را بدست آورد.

برگزارکنندگان این مسابقه در سایت خود چنین نوشته‌اند که در بررسی داستان‌هایی از پنج قاره جهان به جز قطب جنوب انجام شده، سه داستان با کیفیت را به علت مفاهیم فوق‌العاده، تنوع عناصر، سبک خوب نگارش و ایجاد جهان داستانی قانع کننده به عنوان جوایز این دوره خود برگزیده‌اند.

داگلاس بروتون با داستان "the piano tuner"، اندرو اسکات با داستان " I peel the clouds away" و حبیب احمدزاده با داستان "a letter to the sad family" سه برگزیده این جایزه هستند.

داستان احمدزاده در کتاب "داستانهای شهر جنگی" توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

تاکنون داستان "نامه ای به خانواده سعد" به سه زبان انگلیسی، عربی و فرانسه ترجمه شده و ترجمه انگلیسی آن در کتابی با نام "City Under Siege" در کشور آمریکا چاپ و در معرض فروش گذاشته شده است.