علی نیکوسخن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد افرادی که برای حضور در هیئت مدیره آتی این اتحادیه ثبت نام کردهاند گفت: مهلت ثبت نام چند روز پیش به پایان رسید و بر این اساس 16 نفر از دستاندرکاران چاپ برای حضور در هیئت مدیره اتحادیه چاپخانهداران تهران ثبتنام کردند.
وی افزود: پرونده این افراد به وزارت بازرگانی ارسال شده و فکر میکنم بررسی صلاحیت آنها یکی دو ماه طول بکشد.
رییس اتحادیه چاپخانهداران تهران درباره زمان برگزاری انتخابات این اتحادیه، گفت: اگر تا حدود 2 ماه دیگر نتایج بررسی صلاحیتها توسط کمیته تطبیق وزارت بازرگانی به ما اعلام شود، احتمال برگزاری انتخابات تا آخر امسال یعنی ماه اسفند وجود دارد و در غیر این صورت انتخابات فروردین 90 برگزار میشود.
نیکوسخن درباره نامنویسی خود نیز اضافه کرد: من ثبت نام کردهام ولی خیلی آمادگی برای حضور در هیئت مدیره بعدی را ندارم.
در این انتخابات رییس و نایب رییس هیئت مدیره، خزانهدار، منشی و بازرس برای مدت چهار سال تعیین میشوند.
بر اساس این گزارش تاکنون ثبت نام علی نیکوسخن، مصطفی تینای تهرانی، بهمن پورمند، محمد کلاری، حجت اللهمجابی، احمدرضا اعتماد مظاهری، میریونس جعفری، بابک عابدین، مجتبی هاشمی، محمدعلی اقبال توانا، محمد بیطرفان، محمد صاحبالزمانی، اصغر شادمانی، علی نجفی، رضا عقیلی و شاهرخ شیرمست قطعی شده است.
اتحادیه چاپخانهداران تهران سال 1325 تاسیس شده و در حال حاضر حدود 800 عضو دارد.
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