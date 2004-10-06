غبار روبي و عطرافشاني 70 هزار مسجد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام محمد حسين موسي پور ، معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به نقش و جايگاه مساجد در كشور ايران گفت : مساجد به عنوان بهترين بستر براي رشد معنوي و ترويج فرهنگي اسلامي بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرند .



وي افزود : ناديده انگاشتن جايگاه و نقش مسجد در توسعه ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور ، رواج جاذبه هاي كاذب و نابساماني هاي فرهنگي را در پي خواهد داشت .



موسي پور مسجد را رستنگاه و خاستگاه انقلاب اسلامي ، كانون حيات سياسي - اجتماعي و مركز انسان سازي معرفي كرد و گفت : با توجه به موارد فوق ، توجه ويژه برنامه ريزان فرهنگي و تصميم گيران به مسجد و احياء جايگاه آن امري ضروري و انكارناپذير است .



معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در ادامه با اعلام اين كه وضع فعلي مساجد كشور به هيچ عنوان در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست يادآورشد : به لحاظ سخت افزاري بسياري از مساجد داراي بافتي كهنه و فرسوده هستند و ازنظر نرم افزاري نيز با مشكلات و نارسايي هاي بسياري مواجه اند .



موسي پور افزود : 50 درصد مساجد كشور بيش از 30 سال عمر و 15 درصد مساجد بيش از 100 سال عمر دارند كه اين ارقام به خوبي بيانگر بافت كهنه و قديمي مساجد كشور هستند .



وي با اعلام اين كه تنها 5 درصد مساجد كشور سالن اجتماعات دارند گفت : 40 درصد مساجد كشور فاقد سرويس بهداشتي مناسب و تنها 30 مساجد داراي مكاني براي نگهداري كفش ها هستند .



معاون فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلامي با تأكيد بر ضرورت آغاز نهضت بازيابي و بازسازي مساجد و ايجاد تسهيلات لازم با استفاده از مشاركت هاي مردمي و دستگاه هاي مختلف افزود : بسيار شايسته است در قالب برنامه هاي جامع و تعيين اولويت ها وضع فعلي مساجد را بهبود بخشيم .



موسي پور در ادامه با اشاره به آغاز دهه نكوداشت مساجد از امروز ( 15 مهرماه) گفت : در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به ششمين اجلاس نماز، كه فرمودند مساجد را به شكل شايسته و مناسب غبارروبي كنيد و همچنين براي اعتلاي جايگاه مساجد از سال 1373 دهه پاياني ماه شعبان ، دهه بهداشت و نكوداشت مساجد نامگذاري شده است .



وي افزود : طي اين دهه كه امسال از 15 تا 25 مهرماه است ، پاره اي از نواقص مساجد رفع ، كمبودها جبران و بيش از 70 هزار مسجد غبارروبي و عطرافشاني مي شوند تا براي حضور روزه داران در ماه مبارك رمضان آماده باشند .



وي رسيدگي به وضعيت بهداشتي مساجد ، رنگ آميزي و ترميم داخل و خارج مساجد و همچنين تجليل از خدمتگزاران و ائمه جماعات را از ديگر اقداماتي اعلام كرد كه در اين دهه انجام خواهد شد .



موسي پور با يادآوري اين كه امسال سال پاسخگويي ناميده شده است گفت : بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده ، قرار است مسئولان دستگاه هاي مختلف در مساجد حضور يافته و پاسخگوي مشكلات و نيازهاي نمازگزاران باشند .



وي در ادامه با اشاره به اين كه 73 درصد از 70 هزار مسجد سراسر كشور را اماكن مذهبي تشكيل مي دهند گفت : از اين ميان 11 درصد حسينيه و 5/2 درصد نيز تكايا هستند .



معاون فرهنگي و امور تبليغ سازمان تبليغات اسلامي در مورد وضعيت استقرار مساجد در سراسر كشور گفت : 97 درصد مساجد در مناطق مسكوني ، 5/1 درصد در مناطق تجاري و بقيه در ادارات و كارخانه ها بوده و يا بين راهي هستند .



وي افزود : متأسفانه تنها 63 درصد مساجد فعال هستند و حداقل يك وعده نماز در آنها اقامه مي شود و حدود 31 تا 32 درصد مساجد نيمه فعال بوده و تنها در مقاطع خاصي چون ماه مبارك رمضان فعاليت دارند ، 6 درصد مساجد نيز غير فعال هستند و هيچ بهره برداري از آنها نمي شود كه علت آن نيز كمبود نيروي انساني ، فضا و امكانات لازم است .



وي با اعلام اين كه 32 درصد مساجد در شهرها و 68 درصد مساجد نيز در روستا ها متمركز هستند گفت : اين در حالي است كه جمعيت شهرها بيشتر بوده و استفاده هاي بيشتري نيز از آنها مي شود .



معاون فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي بودجه فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي را سالانه 100 ميليون تومان اعلام كرد و گفت : بخش اعظم اين بودجه در همين دهه نكوداشت و بهداشت مساجد ، صرف بهينه سازي وضعيت مساجد و ارتقاء فرهنگ عمومي مي شود .



روزهاي دهه نكوداشت و بهداشت مساجد هر يك نام خاصي گرفته اند تا با توجه به آنها برنامه هاي مرتبط انجام شود . چهارشنبه پانزدهم مهرماه : مسجد ، پاسخگويي و خادمان؛ پنجشنبه شانزدهم مهرماه : مسجد ، روحانيت ، امام جماعت ؛ جمعه هفدهم مهرماه : مسجد ، نيايش ، نمازجمعه ؛ شنبه هجدهم مهرماه : مسجد ، نوسازي معنوي ؛ يكشنبه نوزدهم مهرماه : مسجد ، مدرسه و دانشگاه ؛ دوشنبه بيستم مهرماه : مسجد ، عمران و اوقاف ؛ سه شنبه بيست و يكم مهرماه : مسجد ، نمازگزاران و تجليل از خادمان مساجد ؛ چهارشنبه بيست و دوم مهرماه : مسجد و بانوان نماز گزار؛ پنجشنبه بيست و سوم مهرماه : مسجد ، بسيج و نيروهاي مسلح و جمعه بيست و چهارم مهرماه : مسجد ، غبار روبي و عطر افشاني مساجد.









