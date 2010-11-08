ایران در ثبت اختراعات نانوفناوری فاصله زیادی با سطح نخست دنیا دارد

جلال شبان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده، ایران در سال 1394 باید در رتبه 15 علوم نانوفناوری جهان قرار گیرد.

عضو انجمن پلیمر ایران در تشریح روند روبه رشد کشور در نانوفناوری طی سالهای اخیر گفت: بررسی اجمالی رتبه نانو فناوری کشور در سالهای اخیر نشان می دهد که ایران در پایان سال 2008 رتبه 20 جهانی پیرامون ارائه مقالات علمی نانوفناوری را به خود اختصاص داده است.

این کارشناس علوم نانوفناوری با اشاره به نحوه ورود این علم به کشور یادآور شد: در سال 1379 و با ورود نسخه ای از نشریه "تایمز" به ایران، درج مقاله ای در خصوص فناوری نانو و رساندن این نگاشته از سوی یکی از اساتید دانشگاهی به مسئولان بلند پایه وقت کشوری نخستین جرقه های حضور این علم در ایران درخشید.

وی ادامه داد: طی تلاشها و پیگیریهای مستمر و با دعوت از کارشناسان و محققان ایرانی حاضر در دیگر کشورها نخستین همایش نانوفناوری در صنعت نفت به سال 1380 برگزار شد تا اینکه در سال 1384 "ستاد توسعه ویژه فناوری نانو کشور "شکل گرفت و سند راهبردی این علم در ایران نوشته شد.

شبان طاهری با اشاره به اهم فعالیتهای ستاد توسعه ویژه فناوری کشور خاطرنشان کرد: این ستاد با آغاز فعالیت و در راستای توسعه علوم نانوفناوری کشور اقداماتی نظیر حمایت از پروژه های دانشجویی، حمایت از محققین فعال، حمایت از نشریات علمی پردازنده به علوم نانوفناوری و پشتیبانی از گروه هایی که به برگزاری دوره های این علوم مبادرت می ورزند را در دستور کار خود قرار داد.

ثبت تنها 9 اختراع ایرانی از هشت هزار پتنت نانوفناوری جهانی

این کارشناس علوم نانوفناوری بیان داشت: رسیدن به سند تدوین شده راهبردی علوم نانوفناوری کشور که دستیابی ایران به رتبه 15 جهانی تا سال 1394 را مورد تاکید قرار می دهد تنها در سایه ارائه مقالات علمی محقق نخواهد شد بلکه باید کشور در ثبت پتنت،اختراعات نیز در ردیف پیشگامان این علم قرار گیرد.

عضو بنیاد ملی نخبگان کشورادامه داد: در حال حاضر هشت هزار پتنت ثبت شده در جهان وجود دارد که سهم ایران تنها 9 اختراع است از این روی آمار مذکور به رغم جایگاه فوق العاده کشور در زمینه ارائه مقالات علمی نانو در جهان و رتبه نخست خاورمیانه و منطقه نشان دهنده فاصله زیاد کشورمان با سطح اول جهان است.

وی در خصوص موانع موجود در ثبت اختراعات نانو خاطرنشان کرد: در گذشته ثبت هر پتنت هزینه ای بالغ بر 20 میلیون تومان را به محقق تحمیل می کرد اما اخیرا این هزینه های با کمک مالی دانشگاههای مختلف از دوش فعالان در این زمینه برداشته شده است.

جلال شبان طاهری خواستار ثبت پتنت محققان فعال در علوم نانوفناوری شد و عنوان کرد: در بسیاری از مقالات دانشجویی نانوفناوری قابلیت صنعتی شدن وجود دارد و مسئولان کشور می توانند حداقل با ثبت این تحقیقات به کمک قشر محقق کشور بشتابند چراکه ممکن است این مباحث در کشورهای دیگر شکلی عملی به خود گرفته و افتخار ملی و مزایای مالی آن نصیب دانشمدان ایرانی و متعاقبا کشور شود.

ایران الگوی عملی نانو فناوری کشورهای همسایه و خاورمیانه

این کارشناس علوم نانوفناوری از ارائه 1200 مقاله در زمینه علوم فناوری توسط محققان کشور خبر داد و افزود: محققان ایرانی با ارائه هزار و 200 مقاله علمی در خصوص علوم نانوفناوری تا سال 2009 میلادی رتبه 15 جهانی را ازان خود کرده اند اما رتبه های نخست جهانی در اختیار کشورهایی مانند چین با 16 هزار و ایالات متحده با 14 هزار مقاله قرار دارد.

عضو انجمن پلیمر ایران، کشورمان را الگوی عملی دیگر کشورهای همسایه و خاورمیانه دانست و گفت: طی سالیان گذشته و در بدو آغاز فناوری نانو، ایران با داشتن رتبه 62 دنیا کشورهایی مانند ترکیه و مصر را به عنوان سرمشق پیشرفت خود قرار می داد اما امروزه کشوری مانند ترکیه سند نانوی سال 2010 خود را با معیارهای توسعه ایران و رسیدن به سطح علمی کشورمان مطابقت داده و طرح ریزی کرده است.

وی پیرامون چشم انداز آینده نانوفناوری ایران اظهار داشت: باید نوع آموزشهای نانوفناوری و کاربردهای این علم در کشور به گونه ای باشد که تا سال 1394 هر دانشجوی ایرانی توان ارائه تعریفی مشخص از نانو فناوری را داشته و 70 درصد مردم جامعه نیز مطالبی پیرامون آن بدانند.