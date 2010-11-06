دولت سنگاپور خواستار تعمیق روابطش با اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان جرج یو شامگاه جمعه در نشست مشترکی با استاندار اصفهان با بیان اینکه نفوذ و دخالتهای غرب مسئله‌ای است که برای بسیاری از کشورهای آسیایی وجود دارد، اظهار داشت: چالشهایی که غربیها برای کشورهای آسیایی به بار می آورند درد مشترکی میان اکثر این کشورهای از جمله جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: در حال حاضر اکثر کشورهای آسیایی در حال احیا و بازسازی تاریخ خود هستند و بطور حتم ارتباط و تعامل بیشتر این کشورها با یکدیگر در بازسازی تاریخ سرزمینهای آسیایی موثر است.

وزیر امور خارجه سنگاپور اضافه کرد: به تازگی کشورهای آسیایی یکدیگر را ارزیابی می‌کنند و مناسبات بین هندوستان و چین نیز در راستای همین امر است.

وی یادآور شد: اگر مروری بر گذشته ایران و به خصوص اصفهان داشته باشیم در می‌یابیم کشور ایران و شهر اصفهان دارای سوابق مهم و درخشانی بوده‌اند و قطعا ما نمی‌توانیم زمانی که راجع به ایران صحبت می‌کنیم نامی از اصفهان نبریم.

جرج یو با اشاره به اینکه اصفهان و صنایع دستی آن در همه دنیا زبانزد است، گفت: چند ماه پیش در نمایشگاهی در کویت با آثاری از دوره صفویه آشنا شدم که بدون اغراق از بی‌نظیرین‌ترین آثاری بود که تاکنون مشاهده کرده بودم.

وی بر تعمیق روابط سنگاپور - اصفهان در زمینه‌های تجارت، صنعت، گردشگری و داد و ستدهای علمی تاکید و خاطرنشان کرد: فرایند جابجایی سنت و مدرنیته از چالشهای مشترک ایران و سنگاپور است که به جاست برای عبور از این مرحله دو کشور تبادلات عمیق تری نسبت به گذشته داشته باشند.