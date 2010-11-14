معضل قطعی برق ناشی از باد و باران با نانوفناوری رفع می شود

جلال شبان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که گرد و خاک و قطرات آب می تواند برای مقره های بشقابی مستقر در شبکه های برق ایجاد کند اتصالی کوتاه، تخریب قطعه و در نهایت قطعی برق است.

این کارشناس علوم نانوفناوری در خصوص روش برون رفت از این معضل خاطرنشان کرد: راه گریز از معضل مذکور استفاده از سطوحی است که بطور خودکار از گرد و غبار و ذرات آب تمیز می شوند.

وی پیرامون قوانین آبگریزی سطوح مواد گفت: سطحی را می توان ضد آب دانست که پیوندهای بین سطح و قطرات مایع از پیوندهای بین خود قطرات مایع ضعیفتر باشد در این صورت ذرات آب خلاف ویژگی طبیعی خود یعنی جمع شدن در قالب یک کره، از هم جدا مانده و در اصطلاح سطح مورد نظر خیس نمی شود.

شبان طاهری ادامه داد: دومین قانون آبگریزی فارق از تمامی قوانین نانوفناوری به زاویه بین قطرات مایع و سطوح مواد مختلف بستگی دارد اگر زاویه بین قطره مایع به سطح ماده 30 درجه باشد سطح مذکور آب دوست تلقی می شود با افزایش زاویه یاد شده تا بیش از 90 درجه سطح مورد نظر آبگریز و در زاویه 120 درجه این سطوح ابرآبگریز خوانده خواهند شد.

عضو بنیاد نخبگان کشور با اشاره به نمونه ای از سطوح آلودگی زدای موجود در طبیعت عنوان کرد: نمونه طبیعی سطوحی که خود را از آلودگیهای حواشی دور نگه می دارند برگ گل نیلوفر آبی در تالاب انزلی است که با ارتفاعی بیش از دو متر از سطح زیرین رشد کرده و با اولین باران همچنان خود را تمیز نگه می دارد.

این کارشناس علوم نانوفناوری بیان داشت: بر اساس تصاویر تهیه شده از سطح برگ گل نیلوفر آبی توسط میکروسکپهای الکترونیکی موجود، برجستگیهایی در اندازه های نانومتریک دیده خواهد شد که این برآمدگیها با فواصلی مشخص در سطح این گیاه پخش شده اند.

وی افزود: علاوه بر برآمدگیهای مذکور سطحی موم مانند نیز در روی برگ گل نیلوفر آبی قابل مشاهده است که این بخش در نقش چرب نگه داشتن این گیاه برای جلوگیری از نفوذ آب ماثر است اما کارکرد برآمدگیهای نانومتریک یاد شده با محبوس کردن هوا در داخل خود آشکار می شود که این میزان ناچیز از هوا کافی است تا قطرات موجود اجازه ورد به داخل گیاه را نداشته باشند و آلودگیها نیز به جهت زاویه بیش از 90 درجه مایعات با سطح روی برگ همراه با آب شسته و به بیرون می لغزد.

جلال شبان طاهری این نانوفناوری طبیعی را قابل استفاده درمقره های بشقابی برق دانست و اظهار داشت: برای ضد آب کردن سطوح سرامیکی مقره های بشقابی دو روش وجود دارد.

عضو انجمن پلیمر ایران ادامه داد: نخست، استفاده از مواد آبگریز و چرب نمودن سطح سرامیکی این سامانه های آبگریز است که البته شاید چرب کردن، قطعه مربوطه را ضد آب کند ولی گرد و غبار را نیز به خود جذب کرده و مشکل مذکور به قوت خود باقی خواهد ماند.

این کارشناس علوم نانوفناوری پیرامون راه حل دوم خاطرنشان کرد: اما راه دوم سود بردن از مکانیزم طبیعی مورد استفاده توسط گل نیلوفلر آبی است که گرد و خاک را با اولین باران از روی مقره های برق بدون خیس شدن زدوده و از بین ببرد.

مشکل قطعی برق شهر 100 هزار نفری پردیس و شاید نقاط بسیاری از کشور تخریب مقره های بشقابی مستقر در شبکه های برق است که به نظر می رسد معضل یاد شده از طریق نانوفناوری قابل برطرف شدن است که البته سود بردن از آن به همت مسئولان ذیربط در این زمینه بستگی دارد.