راهی که نه راه تست مسپر!

در دلم بود که یک یک مفردات و مرکبات ترجمه آقای جمادی را، به تفصیلی در خور، بر رسم. اکنون از تطویلی که لازمه تفصیل است می‏اندیشم. از اشاراتی مجمل به چند نکته چاره نیست. از آن جمله است:

1 - اگر آقای جمادی وقتی بر آن شدند که به جای "اکنون" (به ازاء νυ̃νیونانی وjetzt آلمانی) بنشانند "اینک؟!" لای غلط ننویسیم را باز می‏کردند، و در آن ذیل "اینک/اکنون" می‏خواندند:...این دو مترادف نیستند و معنی و نحوه کاربرد آنها در جمله با یکدیگرتفاوت دارد. اینک کلمه‏ای است برای اشاره به شیء یا شخص حاضر نزدیک... و معمولاً درجمله‌‌ بی فعل به کار می‏رود.

گفتم که دهان نداری ای مسکینک گفتا دارم گفتم کو گفت اینک! (المعجم 121)

بازآمده‏ام چوخونیان بردرِ تو اینک سر و تیغ هر چه خواهی می‏کن (مرصادالعباد207)

اما درجمله‌‌ همراه فعل نیز به کار می‏رود و همین جاست که معنایش به معنای اکنون نزدیک می‏شود بی آنکه با آن یکسان شود...

بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی خاصه اکنون که صبا مژده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فروردین داد (حافظ)

هرگز درست را برنمی‏داشتند تا به جایش نادرست بگذارند.

2- نیز اگر لغت نامه را می‏گشودند و ذیل "گل" و "پا(ی)" و مضافات همه معانی حقیقی و مجازی لفظ را از نظر می‏گذراندند و در شواهد غور و دقت می‏کردند، از آن میان "پای در گل ماندن" را بر نمی‏گزیدند. هرچند از غیاث اللغات در لغت‏نامه همین قدر نقل شده است که: "پای درگل. گرفتار و حیران (غیاث اللغات)" – بی آنکه شاهدی آورده شود. اما ذیل "پا درگل" آمده است: مقید، گرفتار ׀׀ خجل، شرمسار:

ز شرم جلوه مستانه او سر و پا در گل زطوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد (صائب)

پا درگل بودن، مقید بودن، گرفتار و پای بند چیزی بودن:

دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم خم می‏دیدم خون در دل وپا درگل بود(حافظ)

کجا هایدگر گفت فرهنگهای معتمَد را ببوسیم، بگذاریم کنار و بر زبان تحکمهای بی وجه کنیم؟

3 – اکنون که بیگانه گوینده‌ حرف دل افلاطون پی برده است به آنکه "خود غلط بود آن چه می‏پنداشت"، به فرض که هنوز "پای در گل" باشد درست نیست که بگوید "...مانده‏ام یا مانده‏ایم"، مگر آنکه مقصودش از "...ماندن" درست عکس مراد پارسی‏زبانی باشد پیر که پس از سالها بی خبر بودن از یک آشنای دوران جوانی، او را جایی می‏بیند و به او می‏گوید: "چشم بد دور جوان مانده‏ای". بی‏مناسبت نیست چند بیت از قصیده معروف سعید طائی بیاوریم که در آن "بنماند"، "ردیف" شده است:

غم مخور ای دوست کاین جهان بنماند هرچه تو می‏بینی آن چنان بنماند

نامیه گردد سترون و همه ارکان پیر شوند و یکی جوان بنماند

نیم جو از کائنات حسی و عقلی در همه بازار کن فکان بنماند

اصلاً چرا راه دور برویم. در همان اول مثنوی مولانا فرموده است:

روزها گر رفت گو رو باک نیست تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست

4 - "امروز" چه عیب دارد که به جای آن به ازاء "heute" گاه "در این زمانه" بگوییم، گاه "امروزه"؟

5 - "واشکافی" به ازاء "Ausarbeitung" چنان است که "ریشه‏گشایی" به ازاء "das Wesen". در لغت‏نامه ذیل "واشکافتن" آمده است: "شکافتن، نبش، بازشکافتن. ׀׀ خواستن، بیع. (یادداشت مؤلف) ׀׀ دلالی کردن (ناظم الاطباء). درDUDEN – Deutsches Universal Wörterbuchذیل Ausarbeitenاز جمله‌ معانی لفظ آمده است:

etwas ,(was im entwurf vorliegt) vollständig bis ins einzelne ausführen, etwas sorgfältig, in allen Einzelheiten , im Detail) arbeiten

و در لغت نامه در زمره‌ معانی لفظ "استیفاء" ‏این نیز آمده است: "استیفاء نزد بلغا آن است که شاعر در مدح و صفت هرچیزی، به نهایت کوشد، چنان که زیاده از آن نتواند کرد. و این عین بلاغت است و نظائر او نظائر بلاغت. (کشاف اصطلاحات الفنون).

***

شگفتا از ترجمه آقای جمادی حاشیه هایدگر را بر صفحه 39 (ص 142 ترجمه). در این حاشیه، چنان که پیش‏تر اشارت رفت، هایدگر یادآور شده است که اگر در گشودن گره‏هایی و درک معضلاتی کمابیش توفیقی داشته است آن را در درجه اول یا بیش از هرچیز(in erster Linie) مرهون لطف دستگیر هوسرل می‏داند که در سالهایِ تدریس در فریبورگ (während seiner Freiburger Lehrjahre) از ارشاد و راهنمایی هایدگر دریغ نداشته و نوشته‏های چاپ نشده‏اش را بی‏دریغ در اختیار هایدگر قرار داده است. (نقل به مضمون). حالا ببینید که آقای جمادی چه بر سر متن آورده است:

"اگر جستاری که از پی می‏آید در گشودگی "خود چیزها" گامی به پیش برداشته باشد، نگارنده آن را مدیون نخستین گامهای هوسرل می‏داند که در دوران تحصیل او در فرایبورگ با راهنماییهای شخصی ِ مؤثر و با قراردادن آثار منتشر ناشده‏اش در اختیار نگارنده، او را با عرصه‏های گوناگون در پژوهش پدیدارشناختی آشنا ساخت."

در تعجبم. کسی که کتاب مفصلی به نام زمینه و زمانه پدیدارشناسی، جستاری در زندگی و اندیشه‏های هوسرل و هایدگر نوشته است و از سالهای دانشجویی و استادی هوسرل و هایدگر هرچه دانستنی می‏نماید می‏داند، از جمله می‏داند که وقتی وجود و زمان منتشر شد، هوسرل در شرف بازنشستگی بود و... و خوب ملتفت این معنا هست که گذشته از ادای وظیفه سپاسگزاری دستیار (آسیستان) به راستای استاد در آوردن پدیدارشناسی به صورتی دور از تصور و توقع هوسرل وی را به نوشتن این حاشیه بر انگیخته است و...چنین کسی حاشیه را چنان ترجمه می‏کند که می‏بینید. چه گویم که ناگفتنم بهتر نباشد؟

***

سخن کوتاه کنم. من بس که "بی‏هنر افتاده"ام، در این بررسی اجمالی جز به عیب نظر نکردم. اما خواسته‏ام (ونمی‏دانم توانسته‏ام یا نه) دور از هرگونه غرض و هوا و تعصب، بر سهوها و خطاهایی، چون مشت ِ نمونه خروار، انگشت نقد بگذارم که بر مترجم شاهکاری هم چون وجود و زمان، آن هم به زبان فارسی نمی‏توان بخشید؛ به هوایی که مگر از این رهگذر فرا نمایم که اگر مترجمان محترم به راستای خود همان انصاف روا می‏داشتند که من می‏دارم، با این مایه از توانایی در درک معضلات و حل عویصات کتابهایی ازاین دست و این سرمایه از ملکه اجتهاد در زبان عظیم‏الشأن و ادب ارجمند فارسی، هرگز گرد ترجمه این کتاب نمی‏گردیدند. بلکه از زبان انصاف به خود می‏گفتند:

کاری که نه کار تست مسگال راهی که نه راه تست مسپر

من به خود، پیوسته، همین می‏گویم.

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