راهی که نه راه تست مسپر!

در دلم بود که یک یک مفردات و مرکبات ترجمه آقای جمادی را، به تفصیلی در خور، بر رسم. اکنون از تطویلی که لازمه تفصیل است میاندیشم. از اشاراتی مجمل به چند نکته چاره نیست. از آن جمله است:
1 - اگر آقای جمادی وقتی بر آن شدند که به جای "اکنون" (به ازاء νυ̃νیونانی وjetzt آلمانی) بنشانند "اینک؟!" لای غلط ننویسیم را باز میکردند، و در آن ذیل "اینک/اکنون" میخواندند:...این دو مترادف نیستند و معنی و نحوه کاربرد آنها در جمله با یکدیگرتفاوت دارد. اینک کلمهای است برای اشاره به شیء یا شخص حاضر نزدیک... و معمولاً درجمله بی فعل به کار میرود.
گفتم که دهان نداری ای مسکینک گفتا دارم گفتم کو گفت اینک! (المعجم 121)
بازآمدهام چوخونیان بردرِ تو اینک سر و تیغ هر چه خواهی میکن (مرصادالعباد207)
اما درجمله همراه فعل نیز به کار میرود و همین جاست که معنایش به معنای اکنون نزدیک میشود بی آنکه با آن یکسان شود...
بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد (حافظ)
هرگز درست را برنمیداشتند تا به جایش نادرست بگذارند.
2- نیز اگر لغت نامه را میگشودند و ذیل "گل" و "پا(ی)" و مضافات همه معانی حقیقی و مجازی لفظ را از نظر میگذراندند و در شواهد غور و دقت میکردند، از آن میان "پای در گل ماندن" را بر نمیگزیدند. هرچند از غیاث اللغات در لغتنامه همین قدر نقل شده است که: "پای درگل. گرفتار و حیران (غیاث اللغات)" – بی آنکه شاهدی آورده شود. اما ذیل "پا درگل" آمده است: مقید، گرفتار ׀׀ خجل، شرمسار:
ز شرم جلوه مستانه او سر و پا در گل زطوق قمریان چون دود از روزن هوا گیرد (صائب)
پا درگل بودن، مقید بودن، گرفتار و پای بند چیزی بودن:
دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم خم میدیدم خون در دل وپا درگل بود(حافظ)
کجا هایدگر گفت فرهنگهای معتمَد را ببوسیم، بگذاریم کنار و بر زبان تحکمهای بی وجه کنیم؟
3 – اکنون که بیگانه گوینده حرف دل افلاطون پی برده است به آنکه "خود غلط بود آن چه میپنداشت"، به فرض که هنوز "پای در گل" باشد درست نیست که بگوید "...ماندهام یا ماندهایم"، مگر آنکه مقصودش از "...ماندن" درست عکس مراد پارسیزبانی باشد پیر که پس از سالها بی خبر بودن از یک آشنای دوران جوانی، او را جایی میبیند و به او میگوید: "چشم بد دور جوان ماندهای". بیمناسبت نیست چند بیت از قصیده معروف سعید طائی بیاوریم که در آن "بنماند"، "ردیف" شده است:
غم مخور ای دوست کاین جهان بنماند هرچه تو میبینی آن چنان بنماند
نامیه گردد سترون و همه ارکان پیر شوند و یکی جوان بنماند
نیم جو از کائنات حسی و عقلی در همه بازار کن فکان بنماند
اصلاً چرا راه دور برویم. در همان اول مثنوی مولانا فرموده است:
روزها گر رفت گو رو باک نیست تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست
4 - "امروز" چه عیب دارد که به جای آن به ازاء "heute" گاه "در این زمانه" بگوییم، گاه "امروزه"؟
5 - "واشکافی" به ازاء "Ausarbeitung" چنان است که "ریشهگشایی" به ازاء "das Wesen". در لغتنامه ذیل "واشکافتن" آمده است: "شکافتن، نبش، بازشکافتن. ׀׀ خواستن، بیع. (یادداشت مؤلف) ׀׀ دلالی کردن (ناظم الاطباء). درDUDEN – Deutsches Universal Wörterbuchذیل Ausarbeitenاز جمله معانی لفظ آمده است:
etwas ,(was im entwurf vorliegt) vollständig bis ins einzelne ausführen, etwas sorgfältig, in allen Einzelheiten , im Detail) arbeiten
و در لغت نامه در زمره معانی لفظ "استیفاء" این نیز آمده است: "استیفاء نزد بلغا آن است که شاعر در مدح و صفت هرچیزی، به نهایت کوشد، چنان که زیاده از آن نتواند کرد. و این عین بلاغت است و نظائر او نظائر بلاغت. (کشاف اصطلاحات الفنون).
***
شگفتا از ترجمه آقای جمادی حاشیه هایدگر را بر صفحه 39 (ص 142 ترجمه). در این حاشیه، چنان که پیشتر اشارت رفت، هایدگر یادآور شده است که اگر در گشودن گرههایی و درک معضلاتی کمابیش توفیقی داشته است آن را در درجه اول یا بیش از هرچیز(in erster Linie) مرهون لطف دستگیر هوسرل میداند که در سالهایِ تدریس در فریبورگ (während seiner Freiburger Lehrjahre) از ارشاد و راهنمایی هایدگر دریغ نداشته و نوشتههای چاپ نشدهاش را بیدریغ در اختیار هایدگر قرار داده است. (نقل به مضمون). حالا ببینید که آقای جمادی چه بر سر متن آورده است:
"اگر جستاری که از پی میآید در گشودگی "خود چیزها" گامی به پیش برداشته باشد، نگارنده آن را مدیون نخستین گامهای هوسرل میداند که در دوران تحصیل او در فرایبورگ با راهنماییهای شخصی ِ مؤثر و با قراردادن آثار منتشر ناشدهاش در اختیار نگارنده، او را با عرصههای گوناگون در پژوهش پدیدارشناختی آشنا ساخت."
در تعجبم. کسی که کتاب مفصلی به نام زمینه و زمانه پدیدارشناسی، جستاری در زندگی و اندیشههای هوسرل و هایدگر نوشته است و از سالهای دانشجویی و استادی هوسرل و هایدگر هرچه دانستنی مینماید میداند، از جمله میداند که وقتی وجود و زمان منتشر شد، هوسرل در شرف بازنشستگی بود و... و خوب ملتفت این معنا هست که گذشته از ادای وظیفه سپاسگزاری دستیار (آسیستان) به راستای استاد در آوردن پدیدارشناسی به صورتی دور از تصور و توقع هوسرل وی را به نوشتن این حاشیه بر انگیخته است و...چنین کسی حاشیه را چنان ترجمه میکند که میبینید. چه گویم که ناگفتنم بهتر نباشد؟
***
سخن کوتاه کنم. من بس که "بیهنر افتاده"ام، در این بررسی اجمالی جز به عیب نظر نکردم. اما خواستهام (ونمیدانم توانستهام یا نه) دور از هرگونه غرض و هوا و تعصب، بر سهوها و خطاهایی، چون مشت ِ نمونه خروار، انگشت نقد بگذارم که بر مترجم شاهکاری هم چون وجود و زمان، آن هم به زبان فارسی نمیتوان بخشید؛ به هوایی که مگر از این رهگذر فرا نمایم که اگر مترجمان محترم به راستای خود همان انصاف روا میداشتند که من میدارم، با این مایه از توانایی در درک معضلات و حل عویصات کتابهایی ازاین دست و این سرمایه از ملکه اجتهاد در زبان عظیمالشأن و ادب ارجمند فارسی، هرگز گرد ترجمه این کتاب نمیگردیدند. بلکه از زبان انصاف به خود میگفتند:
کاری که نه کار تست مسگال راهی که نه راه تست مسپر
من به خود، پیوسته، همین میگویم.
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