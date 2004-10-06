۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۰

با درخواست تسريع براي توقف ماشين نظامي رژيم اسراييل ؛

سازمانهاي بين المللي نسبت به وقوع يك فاجعه انساني در نوار غزه هشدار دادند

سازمانهاي فعال حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در نوار غزه امروز چهارشنبه نسبت به احتمال وقوع يك فاجعه انساني در اين منطقه بحران زده هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازسايت اينترنتي محيط،11 دفترسازمان ملل با انتشاربيانيه اي اعلام كردند: با توجه به اينكه منطقه نوارغزه بدليل حملات گسترده نيروهاي اسراييلي روزهاي خونيني را پشت سرمي گذراند،احتمال وقوع يك فاجعه انساني دراين منطقه  زياد است .

دربيانيه اين سازمانها آمده است تنها درطول سال 2004 هر ماه نيروهاي اسراييلي 45 فلسطيني را كشته اند ودهها تن ديگر را زخمي كردند.

اين بيانيه با اشاره به اينكه 72 درصد ساكنان نوارغزه زير خط فقر زندگي مي كنند اعلام كرد: محدوديتهايي كه نيروهاي اسراييلي در بخش رفت و آمد در سرزمين هاي اشغالي اعمال كرده اند مانع ازرسيدن كمكهاي بشردوستانه به فلسطينيها شده است.

درهمين حال آژانس امداد وكاريابي به آوارگان فلسطيني (آنروا ) اعلام كرد كه اززمان آغازعمليات سهمگين نيروهاي اسراييلي به نوارغزه در 28 سپتامبر آنها نتوانستند كمكهاي غذايي فوري خود را به شهروندان فقير فلسطيني برسانند.

اين آژانس ازمجامع بين المللي و سازمان ملل خواسته هرچه سريعترماشين نظامي اسراييل را درحمله به مردم بي دفاع فلسطين در نوار غزه  متوقف سازد چرا كه به زودي جهان شاهد يك فاجعه انساني دراين منطقه خواهد بود.

