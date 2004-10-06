گردهمايي شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران برگزار مي شود

دكتر منصور وصالي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: چهارشنبه انتهايي هر ماه، برنامه هاي مدون شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران در تهران، مشهد و اصفهان برگزار مي شود. در اين برنامه هاي مدون علاوه بر برگزاري كارگاه هاي آموزشي، متخصصان نجوم به سخنراني و بيان اخبار موجود در زمينه نجوم مي پردازند.

وي تصريح كرد: به زودي دو گردهمايي توسط انجمن نجوم ايران برگزار مي شود. صحبت هاي مقدماتي براي برگزاري اين دو گردهمايي صورت گرفته است و به دنبال حاميان مالي براي برگزاري اين دو مراسم هستيم. اين گردهمايي ها تحت عنوان نشست هاي شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران برگزار مي شود.