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۱۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

برای رویارویی با سئونگنام؛

تیم فوتبال ذوب آهن امشب عازم توکیو می‌شود

تیم فوتبال ذوب آهن امشب عازم توکیو می‌شود

تیم فوتبال ذوب آهن برای حضور در دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب عازم توکیو ژاپن خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ساعت 9:40 امروز شنبه تهران را به مقصد دبی امارات ترک می کند و پس از توقفی کوتاه عازم توکیو خواهد شد. براساس برنامه شاگردان منصور ابراهیم‌زاده ساعت 17:30 (به وقت توکیو) فردا یکشنبه وارد پایتخت ژاپن خواهند شد.

تیم فوتبال ذوب آهن صبح امروز اصفهان را به مقصد تهران ترک کرده است. بازیکنان، مربیان و مدیران باشگاه ذوب آهن ساعت 15:15 امروز شنبه در وزارت صنایع و معادن حاضر شده و با محرابیان، وزیر این وزارتخانه دیدار خواهند کرد. آنها به احتمال فراوان عصر امروز نیز با علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی دیدار می کنند.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران روز شنبه هفته پیش رو 22 آبان‌ماه در ورزشگاه ملی شهر توکیو در فینال مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم سئونگنام ایلهواچونما می‌رود.

کد مطلب 1185716

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