فرشید ابراهیمیان درباره کتابی که با لیلی عمرانی ترجمه کرده و مشغول ویرایش نهایی آن است به خبرنگار مهر گفت: "زیبایی‌شناسی و سیاست" کتابی شامل 5 مقاله از اصحاب مکتب فرانکفورت از جمله والتربنیامین، ارنست بلوخ، برتولت برشت، گئورگ لوکاچ و تئودور آدورنو است.

وی ادامه داد: این کتاب دارای ارزیابی پایانی است که بخش مهمی از کتاب محسوب می‌شود و در این نتیجه‌گیری درباره ارزیابی از دو مفهوم زیبایی‌شناسی و سیاست و ارتباط آنها با یکدیگر سخن به میان می‌آید و می تواند به خوبی مورد استفاده دانشجویان فلسفه و هنر قرار گیرد.

مولف "انگیزش و هنرمند" با اشاره به اینکه ترجمه کتاب بالغ بر 500 صفحه شده است، بیان کرد: "زیبایی‌شناسی و سیاست " در سال 2008 در آمریکا منتشر شده است و به عنوان یکی از کتاب‌های مرجع محسوب می‌شود و تاکنون در ایران منتشر نشده است.

ابراهیمیان درباره اهمیت این کتاب توضیح داد: با انتشار این کتاب برای نخسیتن‌بار ما با اثری روبه‌رو می‌شویم که در قالبی منسجم به ارتباط دو مقوله زیبایی‌شناسی و سیاست می‌پردازد. مقاله‌های لوکاچ و برشت به دلیل سبقه‌ای که این اندیشمندان در ایران دارند، دارای اهمیت خاصی است. در این اثر، کتاب "معنای رئالیسم معاصر" لوکاچ هم مورد نقد قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: این کتاب می‌تواند برای دانشجویان تئاتر منبع مطالعاتی خوبی باشد. همچنین فرصتی برای آشنایی با دیدگاه‌های ارنست بلوخ است که در ایران چندان شناخته شده نیست. آنچه ما از بنیامین و آدورنو در ایران به دستمان رسیده بیشتر در باب فلسفه بوده در حالی که در اینجا با مقالاتی در باب هنر، سبک‌های هنری و زیبایی‌شناسی در هنر روبه رو می‌شویم که این نیز به نوبه خود مهم است.

این پژوهشگر که به تازگی "نقدی بر کمدی‌های اولیه شکسپیر" نوشته درک تراورسی را ترجمه کرده و در دست چاپ دارد درباره آن توضیح داد: درباره کمدی‌های اولیه شکسپیر نه تنها در ایران بلکه در جهان هم کمتر گفته و نوشته شده است. این کتاب هم برای نخستین‌بار است که در ایران ترجمه می‌شود و به اعتقاد من می‌تواند خیلی مورد استفاده دانشجویان ادبیات و تئاتر قرار گیرد.

ابراهیمیان همچنین عنوان کرد: در این کتاب کمدی‌های اولیه شکسپیر و نوع نگاه او از جنبه‌های سیاسی، فلسفی، اخلاقی، مذهبی و موضوعاتی همچون زنان بررسی می شود. در واقع کمدی‌های بعدی شکسپیر همگی از همین کمدی‌های اولیه الهام می‌گیرند و از طرفی نوع نگاهی که او به مسائل داشته به خوبی در این کمدی‌ها نمایان است.

مترجم "بررسی آثار پنیز" در پایان گفت: در این کتاب شش کمدی اولیه شکسپیر همچون "دو نجیب‌زاده ورونا"، "رام کردن زن سرکش" ، "تاجر ونیزی"، "تلاش بی‌ثمر عشق"، "کمدی اشتباهات" و ... مورد بررسی قرار گرفته است.