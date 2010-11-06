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۱۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

مهدیون خبر داد:

ارائه خدمات صدور گواهی امضای دیجیتال برای اولین بار در کشور

ارائه خدمات صدور گواهی امضای دیجیتال برای اولین بار در کشور

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان فناوری اطلاعات از افتتاح ارائه ‌خدمات صدور گواهی امضای دیجیتال در سالن دولت الکترونیک شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهدیون با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات چند هدف را برای شرکت در نمایشگاه الکامپ 2010 دنبال می‌کند گفت: در نمایشگاه الکامپ امسال فعالیتها و برنامه‌های انجام شده عرضه و اطلاعات لازم در مورد مرکز ماهر و مدیریت آدرسهای IP به اطلاع و آگاهی بازدیدکنندگان می‌رسد.

وی با بیان اینکه با توجه به مصوبه شورای عالی اداری، سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از بازوهای حاکمیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت دارد گفت: نمایشگاه الکامپ یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند امکان اطلاع‌رسانی لازم را در چنین مواردی در اختیار قرار دهد.
 
مهدیون با اشاره به افتتاح ارائه ‌خدمات صدور گواهی امضای دیجیتال در سالن دولت الکترونیک شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی - الکامپ که از 17 تا 20 آبان ماه جاری برگزار می شود افزود: شعار دولت دهم تحقق دولت الکترونیکی است و براین اساس مردم با حضور در نمایشگاه الکامپ متوجه می‌شوند که استفاده از سرویس‌های غیر حضوری برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور تا چه میزان راحت‌تر و سهل‌الوصول‌تر است و با مزیت‌های آن آشنا می‌شوند.
کد مطلب 1185726

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